Krisenkommunikation: Ehrlich, offen, zielgerichtet

Unternehmen krisenfest machen - auch und vor allem in Sachen Kommunikation. In den heutigen unwägbaren Zeiten ist das wichtig wie nie. Ein PR-Profi erklärt, worauf es ankommt.

PR-Experte und Agenturgründer Alexander Langgruber (Yield) hat in seiner Karriere schon vielfach erlebt, wie schnell Kommunikationskrisen für Unternehmen zu einer Frage des geschäftlichen Überlebens werden - wenn sie sie falsch handeln. Er rät Unternehmen, sich mit ihren potenziellen Problemfeldern auseinanderzusetzen und so gewappnet zu sein, wenn eine Krise eintritt. Im SN-Interview verrät er, wie das gelingt.

Warum kommen Unternehmen am Thema Krisenkommunikation nicht mehr vorbei? Alexander Langgruber: Krisenkommunikation war immer schon ein wichtiger, aber häufig vernachlässigter Bereich - selbst in Konzernen. Die vergangenen drei Jahre bestehen aus einer nicht enden wollenden Aneinanderreihung von Krisen. Klimawandel, fragile Lieferketten und Inflation sind nur einige von unzähligen Brennpunkten.

In dieser Gemengelage sind Unternehmen gut beraten, sich zu wappnen und einen Krisenkommunikationsplan in der Schublade zu haben, um auf diverse Unwägbarkeiten vorbereitet zu sein. Wenn eine Krise eintritt, ohne dass ein Plan da wäre, bringt das selbst gestandene Manager an den Rand der Komfortzone. Zeitdruck erschwert eine Reaktion.

Was bringt Unternehmen dazu, sich schließlich doch mit Krisenkommunikation zu beschäftigen? In vielen Fällen klopfen Unternehmen bei uns an, wenn sich eine Krise am Horizont abzeichnet oder das Haus bereits lichterloh brennt. Das können kleine Dinge sein, wie eine Preiserhöhung oder eine veränderte Rezeptur, die für unzufriedene Kunden sorgt, aber auch Schwerwiegendes wie Arbeitsunfälle, bei denen Mitarbeiter oder die Öffentlichkeit zu Schaden kommen. Vielfach sind es auch externe Rechtsanwälte, die Unternehmen darauf hinweisen, dass sie eine offene Flanke haben. Auf der anderen Seite habe ich den Eindruck, dass viele das Bewusstsein entwickeln, dass bei der Vielfalt an Krisen, die es derzeit gibt, auch sie nicht gefeit sind.

Wie müssen sich Unternehmen vorbereiten, damit sie im Fall der Fälle alles sofort im Griff haben? Erster Schritt ist, sich zu überlegen, welche Krisen mich und meine Branche grundsätzlich betreffen könnten, zu identifizieren, wo ich potenziell offene Flanken habe, mir genau anzuschauen, wer meine Ziel- und Ansprechgruppen sind. Dann kann ich in der Prävention schon einiges machen: etwa Produktionsprozesse optimieren, aber auch eine Kommunikationsstrategie entwickeln. Für jedes Problemfeld sollte ich einen Basistext in der Schublade haben, auf den ich im Ernstfall zurückgreifen kann. Dann kommt es noch auf die Koordination an: Wer ist das Sprachrohr des Unternehmens? Welche Botschaft streue ich über die verschiedenen Kanäle? Wer braucht welche Kontaktdaten, damit die Kommunikation reibungslos läuft?

Weitere Dos in der Krise: Verantwortung übernehmen, Fehlerkultur leben, proaktiv handeln, um die Deutungshoheit zu bewahren, empathisch reagieren und auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen eingehen.

Was wird häufig übersehen? Viele sind gut aufgestellt, was externe Gruppen betrifft: Lieferanten, Kunden, Medien. Aber die wichtigsten Botschafter sind die eigenen Mitarbeiter. Wie und mit welcher Botschaft erreiche ich diese?

Wie gelingt es, die Belegschaft ins Boot zu holen? Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen in der Krise als Allererstes informiert werden: etwa über Chatgruppen, das Intranet oder per E-Mail. Sie kommentieren eine Krise nämlich klarerweise von sich aus im privaten Umfeld, geben ihre Meinung dazu ab. Wir haben auch schon erlebt, dass negative Kommentare über ein Unternehmen in den sozialen Medien aufgetaucht sind. Die Mitarbeiter haben daraufhin begonnen, ihr Unternehmen zu verteidigen. Dadurch hat sich die Krise aber verlängert. Man muss Krisen auch enden lassen.

Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung auf Krisen? Gewaltige. Soziale Medien sind de facto eigene Medien, allerdings ohne jegliche journalistische Kontrolle oder Objektivität. Jeder kann eine Beschwerde ventilieren und das in einer ganz neuen Tonalität. Sogenannte Shitstorms können heute durchaus am Beginn einer Kommunikationskrise stehen.

Ihr Rezept bei einem Shitstorm? Es gibt keine Blaupause, man muss anlassbezogen handeln. Auch, ob man einen Post löschen oder ignorieren sollte, ist ganz verschieden: Wir raten dazu, nicht auf jede Einzeldiskussion einzugehen, sondern stattdessen ein umfangreiches Statement abzugeben. Grundregeln der Krisenkommunikation, wie Genauigkeit, Faktentreue und eine schnelle Reaktion, gelten auch hier.

Was ist aus Ihrer Sicht der größte Fehler in der Krisenkommunikation? Die Krise und deren Dynamik zu unterschätzen. Das passiert selbst erfahrenen Managern. Man muss aber auch schauen, dass man eine Kritik nicht überschätzt und dem Thema erst die Bühne baut. Ganz schlecht ist es, gleich mit rechtlichen Schritten zu drohen, gerade wenn es um Konsumenten geht. Ebenfalls schlecht: von einer Krise ablenken oder Informationen nur scheibchenweise herausgeben. Das beeinträchtigt das Vertrauen in meine Organisation und hält die Krise länger am Leben. Die Folgen: Der Börsenkurs sinkt, genauso die Reputation. Auch in den Augen von potenziellen Mitarbeitern, um die ohnehin jeder kämpft.

Wie gelingt es, das Vertrauen ins Unternehmen wiederherzustellen? Dazu braucht es die ehrliche Kommunikation mit allen Stakeholdern. Fehler sollte man eingestehen, aber auch glaubhaft machen, dass diese behoben sind und das Unternehmen alles daransetzt, dass diese künftig nicht mehr vorkommen. Wenn ich ehrlich, offen und zielgerichtet mit der Öffentlichkeit in Dialog trete, dann ist eine Krise im Endeffekt nicht mehr so schlimm.