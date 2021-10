Küchenbrand: Zweijähriger drehte alle vier Herdplatten auf

In Seekirchen am Wallersee kam es am späteren Sonntagnachmittag zu einem Küchenbrand. Das meldet die Polizei.

Während die Eltern im Garten beim Essen saßen, ging der kleine Sohn kurz ins Haus. Er drehte unbemerkt alle vier Herdplatten auf. Ein auf den Platten stehender Karton fing daraufhin Feuer, der Brand griff nach Information der Feuerwehr Seekirchen auf den Dunstabzug über. Die Küche und die angrenzende Speisekammer wurden durch den Küchenbrand stark beschädigt. Der Zweijährige wurde zum Glück nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Feuerwehr Seekirchen konnte den Brand rasch löschen, die Wohnung wurde mittels Drucklüfter entraucht.