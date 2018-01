Lussu, Jünger und Stein - die SN-Buchtipps

SN-Redakteur Anton Thuswaldner hat für Sie die Büchertipps der Woche zusammengestellt.

Patricia de Arias, Laura Borràs: Marwans Weg. Geb. minedition, Bargteheide 2017.

"Ich mache große Schritte, obwohl ich klein bin." Der das sagt, ist mit einer Gruppe von Menschen auf der Flucht aus einem Dorf aus irgendeiner Wüste in eine Gegend, wo sichere Verhältnisse zu vermuten sind. Das Kind weiß nichts um die näheren Umstände des Konflikts, es erlebt allerdings hautnah, was es bedeutet, von einem Augenblick auf den anderen seine Heimat verlassen zu müssen. Es gibt die Angst und den Verlust. Wer weiß, wo die Mutter geblieben ist, das Kind hält sich fest an einem Bild von ihr. Das muss vorerst genügen. Wie ist Kindern zu vermitteln, wie sich Krieg und Vertreibung auf ganz gewöhnliche Menschen auswirkt? Patricia Arias erzählt das als existenzielles Drama in knappen, kurzen Sätzen, was der Erfahrung des Kindes entspricht, das nichts anderes will als dass wieder alles so ist wie vorher. Das legt schon der Schluss nahe: "Eines Tages werde ich zurückkehren." Laura Borràs liefert dazu Bilder, die den Kindern zumuten, dass es eine heile Welt nicht gibt. Dafür sorgen die Brauntöne. Die Farben sind dem Familienzusammenhalt vorbehalten und Szenen, in denen die Zukunft noch nicht abgeschrieben ist. Ein ungewöhnliches, sehr starkes Buch für junge Leser und Bildbetrachter!