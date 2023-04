Lymphknotenkrebs: Große Fortschritte bei Gentherapie

Auf die CAR-T-Zelltherapie haben bis zu 65 Prozent der Patienten angesprochen. Der Salzburger Primar Richard Greil erforscht, ob sie künftig auch als Krebs-Ersttherapie wirksam sein kann.

Die Lymphgefäße transportieren Zellflüssigkeit in das Venensystem. Manche Formen des Lymphknotenkrebses sind besonders aggressiv. Dagegen gibt es nun aber neue Therapien.

Nur knapp mehr als die Hälfte der Patienten mit hochaggressiven Formen von Lymphknotenkrebs (Lymphom) spricht auf eine Chemotherapie an. Für alle anderen sowie jene, die Rückfälle haben, ist eine CAR-T-Zelltherapie die beste Option.

Angewendet wird sie in Österreich von einem 2019 gegründeten Netzwerk aus sechs spezialisierten Zentren: AKH Wien und St. Anna Kinderspital, III. Medizin Salzburg, den Unikliniken in Graz und Innsbruck sowie den Elisabethinen Linz. An Bord ist auch der Salzburger Krebsspezialist Richard Greil.

Nur ...