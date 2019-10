Menschen, 12. und 13. Oktober 2019

Geburten, Todesfälle, Geburten, Jubiläen, Spende, Sponsion und Promotionen

Geburtstage

SAMSTAG

Pauline Schönleitner aus Niederalm, Fahnenpatin der Uniformierten Schützenkompanie Grödig, feiert heute, Samstag, ihren 85. Geburtstag.

Hedwig Wallner, ehemalige Klubmitarbeiterin der Salzburger Volkshilfe St. Johann vollendet heute ihr 94. Lebensjahr.

Heidelinde Aichner, Mitglied des Seniorenbundes Ortsgruppe Hallwang feiert heute, Samstag, ihren 75. Geburtstag.

Helmut Crepaz, Mitglied des Pensionistenverbandes Ortgruppe Zell am See, feiert heute, Samstag, seinen 71. Geburtstag.

SONNTAG

Paula Reisinger aus Puch feiert morgen, Sonntag, ihren 93. Geburtstag.

Eleonore Wimmer begeht morgen, Sonntag, ihren 90. Geburtstag im Seniorenwohnhaus Puch.

Ferdinand Schacherl, Mitglied des Seniorenbundes Ortsgruppe Göming vollendet morgen, Sonntag, sein 75. Lebensjahr.

Gertrude Wind, ehrenamtliches Mitglied der Volkshilfe Salzburg, vollendet morgen, Sonntag, ihr 69. Lebensjahr.

Horst Wallinger, Mitglied des Pensionistenverbandes Stadt Salzburg, feiert morgen, Sonntag, seinen 64 Jahre Geburtstag.

Josef Lang aus Seekirchen, Metzger i.R. und Mitglied der Seekirchner Jägerschaft feierte kürzlich den 80. Geburtstag.

Jubiläen

Elisabeth und Hofrat Ing. Josef Stöger feiern heute, Samstag, in Oberalm ihren 70. Hochzeitstag.

Annemarie und Martin Zeppezauer feierten kürzlich ihre goldene Hochzeit in St. Michael.

SPENDE

Das Saalfeldener Unternehmen Moreau Karosserie-Lackierung spendete im Rahmen ihrer Feier zum 40-jährigen Firmenbestehen insgesamt Euro 4000 an acht lokale Institutionen. Jeweils 500 Euro gingen an: das Rote Kreuz Saalfelden, Freiwillige Feuerwehr Saalfelden, Bergrettung Saalfelden/Maria Alm, Wasserrettung Saalfelden, Bürgermusik Saalfelden, Eisenbahner Stadtkapelle Saalfelden, Lebenshilfe Saalfelden und an den Hilfsdienst Saalfelden.



Promotionen

An der Mediz. Universität Innsbruck promovierten vor Kurzem:

Humanmedizin Dr. med. univ. :

Miriam Enzinger, Salzburg, Magdalena Höllwerth, Saalfelden, Julia Hutter, Dorfgastein, Fiona Alma Költringer, Bad Hofgastein, Anna Kosmata, St. Johann i. Pg., Eva Maria Lainer, St. Veit i. Pongau, Julia Niebauer, Salzburg, Eva-Maria Oberreiter, Altenmarkt i. Pongau.

Zahnmedizin Dr. med. dent:

Benjamin Schwaiger, Saalfelden.



SPONSIon

Cordula Maria Außermair aus Salzburg spondierte kürzlich an der Karl-Franzens-Universität zur Mag.a pharm.

Quelle: SN