Nervosität bekämpfen: 10 Tipps gegen Lampenfieber

Die Hände zittern, die Stimme versagt. Ein Auftritt vor mehreren Personen kommt oft Hand in Hand mit einer großen Portion Nervosität. Hier ein paar Tipps, wie Sie den Stress vor und während Auftritten in den Griff bekommen und Referate und Vorträge unbeschadet überstehen.

Egal ob in der Schule, während des Studiums oder im Berufsleben - an Präsentationen kommt man einfach nicht vorbei. Wem die Buchpräsentationen aus der Schule noch immer einen Schauer über den Rücken laufen lassen, der schreckt auch oft davor zurück, sich bei einer Stellenanzeige zu bewerben, die Erfahrung im Präsentations- und Beratungsbereich voraussetzt. Doch dies muss nicht unbedingt sein, denn mit ein paar einfachen Tricks kann man Ängste und Nervosität zumindest soweit bekämpfen, dass sie den Auftritt nicht stören. Und ein bisschen Lampenfieber gehört auf jeden Fall dazu.



Nervosität erfolgreich bekämpfen

Wer glaubt nach dem Lesen dieses Artikels vollkommen frei von jeglicher Art von Nervosität zu sein und den nächsten Vortrag kokett und ohne Schweißflecken über die Bühne zu bringen, der irrt. Wer das Herzklopfen und Kribbeln auf natürliche Weise reduzieren möchte, muss sich Zeit nehmen und bewusst einige Dinge beachten.

5 wertvolle Tipps gegen Ängste und Nervosität

Vor dem Auftritt/Vortrag/etc.:

1. Vorbereitung ist alles

Wer sich auf einen Vortrag vorbereitet und den Text vorab gut durchgeht, der startet schon viel selbstsicherer in die Situation. Sie können sich auch gerne Notizzettel machen, wenn Sie sich mit einer Stütze wohler fühlen. Gehen Sie die Präsentation vorab mit jemanden aus Ihrem Umkreis durch und wenden Sie die Tipps und Tricks auch dabei bewusst an. So bekommen Sie ein Gefühl dafür was Ihnen gut tut und welche Techniken Sie bei der 'echten' Präsentation anwenden können.

2. Früh ankommen und Räumlichkeiten besichtigen

Wer zeitig zum Auftritt kommt hat die Möglichkeit, den Raum des Geschehens zu besichtigen. So bekommen Sie einen Eindruck von der Räumlichkeit und können sich mit dieser vertraut machen.

3. Vor dem Vortrag ins Gespräch kommen

Bevor Ihr Vortrag beginnt, suchen Sie den Kontakt zu Ihren Zuhörern. Kommen Sie mit Einzelnen ins Gespräch und lenken Sie sich ein wenig ab.

4. Kein Alkohol und keine koffeinhaltigen Getränke

Auch wenn der Vortrag am Morgen stattfindet, verzichten Sie am besten auf koffeinhaltige Getränke. Viele Menschen schätzen zwar eine gute Tasse Kaffee am Morgen, doch kann er bei vielen auch eine Unruhe und ein nervöses Gefühl hervorrufen. Und davon haben Sie in diesem Moment wohl mehr als genug.

5. Positiver Zuspruch

Reden Sie sich gut zu. Sie können sich auch ein bestärkendes Mantra überlegen, welchen Sie sich vor dem Auftritt vorsagen. Sagen Sie sich: "Ich kann das…", "Ich bin gut darin…", etc.



Während des Auftritts/Vortrags/etc.:

6. Sicherheit durch Notizzettel

Wie bereits erwähnt, machen Notizzettel als kleine Hilfestellung bei einem Vortrag durchaus Sinn. Als positiver Nebeneffekt wäre hier auch zu erwähnen, dass Sie somit etwas in den Händen halten, was zugleich eine positive Auswirkung auf das Sicherheitsgefühl hat. Etwas woran man festhalten kann - hier bietet sich z.B. genauso ein Kugelschreiber oder eine Wasserflasche an.

7. Haltung und Lautstärke

Achten Sie von Beginn an bewusst auf Ihre Haltung. Stellen Sie sich gerade, selbstbewusst und mit erhobenem Kopf vor den Menschen auf und sprechen Sie lauter als gewöhnlich. Die Haltung und die starke Stimme werden Ihnen ein gutes Gefühl geben. Die laute Stimme überdeckt Ihre Gedanken und somit überhören Sie die Zweifel in Ihrem Kopf.

8. Atmen gegen Nervosität

Es ist nicht schlimm nervös zu sein. Wer unaufhörlich gegen die Nervosität ankämpft und sich bei jedem Patzer ohrfeigen könnte, der macht die Situation nicht besser. Gestehen Sie sich die Unruhe ein und versuchen Sie durch tiefes ein- und ausatmen sich selbst etwas zu beruhigen. Machen Sie nach jedem abgehandelten Thema eine kurze Atempause - dem Publikum wird das nicht negativ auffallen. Atmen Sie dabei lange in den Bauch ein, halten Sie den Atem für ein paar Sekunden. Achten Sie darauf, wie beim Ausatmen der Stress und die Unruhe mit aus dem Körper fließen.

9. Blick in die richtige Richtung

Während des Auftritts gibt es unterschiedliche Varianten, wie man mit den Blicken des Publikums umgeht. Es kann beruhigend wirken, wenn man bekannten oder sympathischen Personen in die Augen sieht. Sollte dies jedoch eher eine beunruhigende Wirkung haben, dann sehen Sie knapp an den Köpfen der Zuschauer vorbei in Richtung Wand.

10. Austausch fördern - Dialog starten

Ein aktiver Austausch lockert den Vortag auf. Brechen Sie das Eis z.B. mit einer Frage zu Beginn des Vortrags und fördern Sie den Dialog. Somit haben Sie nicht nur von Beginn an die Aufmerksamkeit der Zuhörer, durch die entspannte Atmosphäre fällt automatisch eine große Portion Aufregung weg.



Nach dem Auftritt/Vortrag/etc.:

Genießen die den Applaus und freuen Sie sich auf etwaige Fragen. Ein gemeinsames diskutieren lenkt von Anspannungen ab. Machen Sie sich auch nach dem Vortrag bewusst, dass Menschen nicht immer negativ über einen denken. Die Angst zu versagen und sich zu blamieren vergeht nicht von einem Tag auf den anderen, doch wenn Sie die Tipps gegen Nervosität umsetzen und auch in Ihren Alltag einbauen, dann wird sich schnell eine Besserung bemerkbar machen.

Viel Glück beim nächsten großen Auftritt!