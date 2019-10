Obdachloser beschädigte mehrere Fahrzeuge

Nach Information der Polizei beschädigte ein amtsbekannter, unterstandsloser 38-Jähriger am Sonntagnachmittag in Salzburg neun Fahrzeuge. Der Mann trat demnach in der Elisabeth-Vorstadt mit den Füßen gegen die Autos und verursachte zahlreiche Dellen. Außerdem zerkratzte er den Lack und beschädigte die Scheinwerfer.

Der Verdächtige konnte im Zuge einer Fahndung im Nahbereich des Tatortes angehalten werden. Ein Alkotest verlief negativ (0,0 Promille). Zum Tatmotiv habe sich der Mann nicht geäußert, hieß es. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Salzburg wegen Sachbeschädigung zur Anzeige gebracht.

Die Schadenssumme beläuft sich angeblich auf mehrere tausend Euro.

Quelle: SN