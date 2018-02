Semesterferien in Salzburg: Aktivitäten für Groß und Klein

Wer in den Semesterferien keinen großen Skiurlaub plant, kann die Zeit genauso abwechslungsreich und schön in der Stadt Salzburg verbringen. Wir haben ein paar Freizeitangebote für Groß und Klein zusammengestellt.

Die Semesterferien bieten sich natürlich dafür an, einen Skiurlaub in die heimischen Berge zu planen. Doch dies kostet nicht nur eine Menge Geld, sondern oft fehlt den Eltern die Zeit sowie die Transportmöglichkeit um Aktivitäten weit weg von der Stadt nachzugehen. Gefragt sind daher erschwingliche Freizeitangebote für Kinder, bei denen auch die Erwachsenen nicht zu kurz kommen. Wir haben uns daher umgesehen und ein paar familienfreundliche Aktivitäten und Veranstaltungen zusammengefasst.



Eislaufen in Salzburg

Wer die Lust verspürt schwerelos über das Eis zu gleiten, der ist in der Eisarena Salzburg genau richtig. Täglich von 10.00 Uhr bis 16.15 Uhr können Groß und Klein ihr Können auf dem Eis unter Beweis stellen. Mittwoch und Samstag werden die Tore zusätzlich von 19.15 bis 20.30 Uhr zum Abendlauf geöffnet.

Preise:

Erwachsene €4,90; Schüler/Lehrlinge/Studenten €2,70; Schlittschuhverleih €4

Hinweis: Am Faschingsdienstag (13.02.2018) ist das Eislaufen gratis!



Museen in Salzburg

Oft ist es doch so, dass man seine eigene Stadt am wenigsten kennt. Die Semesterferien bieten sich daher an, um die Museen der Stadt abzuklappern und Neues auszuprobieren. Durch das breite Angebot ist für Groß und Klein etwas dabei.

Haus der Natur

Das Haus der Natur ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln problemlos erreichbar und täglich von 09.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Das beliebte Museum macht den Kleinsten sowie den Großen Spaß, denn es gibt viel zum Ausprobieren und Staunen.

Preise:

Erwachsene €8,50; Kinder (4-15 Jahre) €6,00; Schüler/Studenten €6,00; Familienkarte €13,50 - €21,50

Salzburger Spielzeugmuseum

Das Spielzeugmuseum ist ein Ort, an dem die Kinderaugen ganz groß werden. Neben diversen Dauerausstellungen sowie täglichen Workshops und Events, können sich die Kids zwischen Puppenhaus, Carrera-Bahn, Einkaufsladen und Rutsche austoben und Zeit mit den Eltern und Freunden verbringen.

Das Museum hat von Dienstag bis Sonntag von 09.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.

Preise:

Erwachsene €4,50; Kinder (4-15 Jahre) €2,00; Jugendliche (16 bis 26 Jahre) €2,50

Wasser.Spiegel - Erlebnis Technik am Mönchsberg

Am Salzburger Mönchsberg erlebt man bei Wasser.Spiegel die Geschichte und Technik hinter der Wasserversorgung und kann sich von der Qualität des Wassers selbst überzeugen. Warme Kleidung wird empfohlen, denn beim kühlen Nass muss man mit einer Temperatur von ca. 12 Grad Celsius rechnen. Geöffnet ist der Hochbehälter mit einem Fassungsvermögen von rund 25.000 m³ von Januar bis April an jedem Sonntag von 10.00 bis 16.00 Uhr.

Preise:

Erwachsene €5; Kinder/ Schüler/ Studenten €2,50; Kinder unter 6 Jahren gratis



Ab in den Salzburger Zoo

Der Salzburger Zoo ist ein unvergessliches Erlebnis, auch im Winter. Tiere aus allen Teilen der Welt können bestaunt und zum Teil sogar gefüttert und berührt werden. Für die Kinder gibt es in den Semesterferien ein ganz besonderes Programm, denn am Faschingsdienstag (13.02.2018) lädt der Salzburger Zoo zum 'Fasching bei den Tieren' Gemeinsam wird gebastelt und gestaunt. Der Zoo hat im Februar von 09.00 bis 16.30 Uhr geöffnet.

Preise:

Erwachsene €11,50; Kinder (4 bis 14 Jahre) €5,00; Jugendliche (bis 19 Jahre) €7,50;

Faschingsprogramm: €3,00 pro Teilnehmer - zusätzlich zum Eintritt



Die ganze Familie feiert im Rockhouse

Am 15.02.2018 ab 14.00 Uhr wird es im Rockhouse in der Schallmooser Hauptstrasse richtig laut, denn Kinder zwischen 5 und 10 Jahren haben die Möglichkeit sich an diversen Instrumenten zu probieren. Beim Workshop "Rock The Family" können die ersten Noten an Gitarre, Schlagzeug und Co gespielt werden. Und wer weiß, vielleicht zupft der nächste Jimi Hendrix dort zum ersten Mal an den Saiten.

Eintritt frei!



Schwimmen in Salzburg

Das AYA Hallenbad in Salzburg bietet eine angenehme Abwechslung zum üblichen Winter-Programm. Rein in die Badehose und den Bikini und die angenehmen Wassertemperaturen genießen. Geöffnet ist das Bad von Montag bis Freitag von 07:30 bis 19.00 Uhr, Samstag von 10.00 bis 19.00 Uhr und Sonn-und Feiertag von 10.00 bis 18.00 Uhr.

Preise:

Erwachsene €5,00; Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre)/ Schüler/ Studenten €2,80



Klappe die Erste - Workshops im Das Kino

Ihr Nachwuchs zeigt großes Interesse an Filmen und möchte einmal hinter die Kulissen schauen? Dann kontaktieren Sie rechtzeitig das Team von DAS KINO und informieren Sie sich über die angebotenen Kinderworkshops zu den Themen Trickfilm und Video.

Die Workshops sind für Kindern von 6 bis 19 Jahren geeignet, dauern ca. 4-5 Stunden und kosten 10 Euro pro Person.

Semesterferien Spielbus

Der Spielbus rollt wieder durch Salzburg und macht während den Semesterferien an unterschiedlichen Stationen halt.

Montag 12.02 Abtsdorferstrasse

Dienstag 13.02 Lehener Park (Faschingsparty)

Mittwoch 14.02 und Donnerstag 15.02 Glanspitz

Freitag 16.02 Lehener Park

Der Spielbus ist von 14.00 bis 17.00 Uhr unterwegs - bei Schlechtwetter entfällt er.

Mit Pippi Langstrumpf und Co in die Semesterferien

Bei OVAL - die Bühne im Europapark steht die Woche ganz im Zeichen von Astrid Lindgren. Ronja Räubertochter, Lotta zieht um und Michael in der Suppenschüssel stehen auf dem Programm und werden die Kinderaugen zum Leuchten bringen.

Preise:

Ticket €5,00

Viel Spaß und erholsame Ferien!