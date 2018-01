Silvester hinterließ 16 Tonnen Müll

Die Nacht ins neue Jahr brachte auch Prügeleien und Sex-Attacken.

In der Silvesternacht kam es in der Stadt Salzburg zu sexuellen Übergriffen auf Frauen. Wie die Salzburger Polizei berichtet, belästigten kurz nach Mitternacht zwei 19-jährige Afghanen aus Salzburg und ein 23-jähriger Afghane aus Norwegen in einem Altstadtlokal zwei Urlauberinnen aus Deutschland (20 und 21 Jahre). Sie berührten die Frauen mehrfach am Gesäß und an den Brüsten. Am frühen Morgen versuchte dann ein 20-jähriger Serbe, eine 29-jährige Nigerianerin auf einem Gehsteig in Lehen zu vergewaltigen. Als sich die Frau wehrte und Passanten zu Hilfe eilten, flüchtete der Mann, der wenig später von der Polizei festgenommen werden konnte.