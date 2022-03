Salzburg Ducks - American Football

Live dabei sein und mitfiebern! Die Salzburg Ducks geben in ihrem ersten AFL-Heimspiel gegen die Graz Giants am Sonntag, dem 3. April, im Max Aicher Stadion in Maxglan wieder alles. Kick-Off ist um 14 Uhr.

Das Football-Spiel ist ein Event für die ganze Familie: Football Parcours, Foodtruck mit Burgern, Live DJ und Fotobox. AFL-Bundesliga Spiel:

Salzburg Ducks vs. Graz Giants

Sonntag, 3. April 2022

Kick-Off: 14.00 Uhr

Einlass: ab 12.30 Uhr

Ort: Max Aicher Stadion (Eichetstraße 2, 5020 Salzburg) SN-Card-Vorteile: SN-Card-Inhaber erhalten mit dem Code: Ducksfamily das Familienticket um 15 Euro (2 Erwachsene + alle Kinder).

Singles erhalten beim Eintritt - bei Buchung eines Einzeltickets - einen Coin für ein Gratis Getränk (bei Vorlage der SN-Card).

Alle Spieltermine & Infos: www.salzburgducks.com Tickets online unter www.ducks.fs-tickets.at bzw. bei Vorlage der SN-Card an der Tageskassa.

