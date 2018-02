Torberg, Fante und Fian - die SN-Buchtipps

Die Büchertipps der Woche von Anton Thuswaldner. SN-Redakteur Anton Thuswaldner hat für Sie die Büchertipps der Woche zusammengestellt.

Gerdt Fehrle: Wie Großvater den Krieg verlor. Roman. Geb., 352 S. Louisoder, München.

Sie heißen Otto und haben nahezu Gleiches erlebt. Beide heiraten eine Gertrud, beide überstehen den Krieg unversehrt, beide zeugen vier Kinder. Sie assimilieren sich gut im Nachkriegsdeutschland und haben einiges zu erzählen. Das tun sie auch, wenn sie gemeinsam mit ihrem Enkel Spaziergänge unternehmen und Zeit haben, in ihren Erinnerungen zu kramen. Dann erfährt das Kind, was den beiden im Krieg widerfahren ist. Sie holen weit aus, bewegen sich zurück in die eigene Kindheit, die dem Kind in den Sechzigerjahren fremd vorkommt. Die beiden bauen unabhängig voneinander ein Vertrauensverhältnis zum Buben auf, der begierig ist nach Geschichten, denen der Hauch eines Abenteuers innewohnt. Es entwickelt sich das Ritual des Erzählens und Zuhörens im Gehen, was eine eigene Form von Freiheit ist. Gerdt Fehrle, in Stuttgart geboren, erzählt diese Geschichten einer schwäbischen Kindheit mit der Eleganz eines souveränen Schreibers.