Viele Covidfälle bringen Kindergärten in Personalnot

Allein am Montag meldeten 21 Einrichtungen Erkrankungen. Teilweise keine Absonderungen mehr.

Die rapide steigenden Infektionszahlen machen sich auch in Salzburgs Kindergärten bemerkbar. Allein am Montag meldeten 21 Einrichtungen im Land Salzburg, dass es dort positive Coronafälle gegeben habe. So viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie, sagt Landesrätin Andrea Klambauer (Neos). "In der vergangenen Woche waren es insgesamt 14 Einrichtungen."

Mittlerweile komme das Problem hinzu, dass die Behörden mit dem Contact Tracing überfordert seien und es zu keinen Absonderungen von infizierten Personen komme, sagt Klambauer. "Es melden sich ...