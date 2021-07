Vier junge Afghanen

Wir sind vier junge Männer aus Afghanistan, die seit 2015 in Österreich leben. Wir alle sind Schüler, besuchen die HTL abends, um - sofern möglich - tagsüber zu arbeiten. Wir fühlen uns in Österreich gut integriert: haben ein stabiles Deutsch-Niveau (B1-B2) und kennen mittlerweile viele österreichische Familien.

Der Mord in Wien macht uns tief betroffen. Wir finden keine Worte, die unser Mitgefühl ausdrücken. Wir schämen uns für jene, die so etwas Schreckliches tun.

Wir haben eine Bitte an die Österreicherinnen und Österreicher: Werft uns nicht alle in einen Topf! Wir selber und die Mehrheit der Afghanen in Österreich lieben dieses Land und alles, was es mit sich bringt (seine Kultur, seine Gesetze . . .). Wir sind dankbar, dass Österreich uns die Möglichkeit gibt, ein neues Leben anzufangen - in Freiheit, ohne Angst und in der vollständigen Achtung der Menschenrechte.