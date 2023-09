Welt-Kopfschmerztag - Migräne ernst nehmen und Arzt aufsuchen

Weltweit leiden rund 13 Prozent der Bevölkerung an Migräne, in Österreich sind das mehr als eine Million Menschen. Es gibt jedoch gut wirksame und gut verträgliche Medikamente, informierte die österreichische Kopfschmerzgesellschaft am Montag. Deren Präsidentin, Sonja-Maria Tesar, mahnte anlässlich des Welt-Kopfschmerztages am 5. September, Migräne immer ernst zu nehmen und den Arzt oder die Ärztin aufzusuchen. Der Weg bis zur richtigen Diagnose und Therapie sei oft lang.

BILD: SN/ARTO - STOCK.ADOBE.COM Symbolbild.