Wer in Österreich beim Klimaschutz bremst

Am Geld scheitert es nicht, auch nicht am Interesse: Damit Österreich seine Klimaziele schneller erreicht, braucht es aber andere Instrumente als Steuern und Strafen, zeigt eine neue Studie.

In Umfragen ist der Klimawandel die Sorge Nummer eins. Im Alltag steigen dennoch wenige Österreicher regelmäßig auf Bus, Bahn oder Fahrrad um oder installieren eine Photovoltaikanlage. Auch Unternehmen zögern noch, konsequent auf Öko-Technologien umzustellen oder klimafreundliches Verhalten zu belohnen. Warum sich die Kluft zwischen Meinung und Verhalten beim Klimaschutz in Österreich so langsam schließt, liegt nicht am fehlenden Geld oder Wissen, zeigt eine aktuelle Umfrage der Motivforscherin Sophie Karmasin und der Verhaltensökonomin Katharina Gangl vom Institut für Höhere Studien (IHS). ...