Wohnen in Salzburg - Die beliebtesten Regionen

Doch wo suchen die Menschen besonders häufig nach freien Immobilien? Wir haben uns die Zahlen von 2017 genauer angesehen und listen hier die Top 5 Suchergebnisse auf:

1. Immobilien Salzburg Stadt

2. Immobilien Flachgau

3. Immobilien Hallein/ Tennengau

4. Immobilien Zell am See/ Pinzgau

5. Immobilien Wals-Siezenheim

Wohnen in der Stadt Salzburg

Die Stadt Salzburg ist als Wohnort besonders attraktiv und die Nachfrage nach Immobilien in der Mozartstadt ist groß. Besonders häufig wird nach Mietwohnungen in der Stadt Salzburg gesucht, dicht gefolgt von Wohnungen, die zum Kauf angeboten werden. Die Freizeitmöglichkeiten sowie das breite Jobangebot, die Ausbildungsstätten und die Varietät an unterschiedlichen Immobilien machen die schöne Salzburger Innenstadt zu einem Anziehungspunkt für Menschen aus allen Bundesländern Österreichs sowie auch aus dem Ausland. Auf immo.SN.at gibt es täglich neue Immobilien, von der Penthouse-Wohnung über das Einfamilienhaus im Grünen bis hin zur gemütlichen Studentenwohnung in zentraler Lage.

Einwohneranzahl Stand 01.01.2017: 153.766

Einwohneranzahl Stand 01.01.2018: 154.820



Wohnen im Bezirk Salzburg Umgebung/Flachgau

Der im Norden liegende Flachgau ist der bevölkerungsreichste der fünf Gaue. Interessierte suchen vor allem nach Mietobjekten im Flachgau. Durch die Nähe zur Stadt Salzburg ist der Flachgau für Familien, Berufstätige und Naturliebhaber besonders beliebt. Am stärksten ist die Nachfrage nach Immobilien in der Gemeinde Wals-Siezenheim, die es auch in die Top 5 der Suchergebnisse geschafft hat.

Einwohneranzahl Stand 01.01.2016: 148.738

Einwohneranzahl Stand 01.01.2017: 149.856



Wohnen im Bezirk Hallein / Tennengau

Auf Platz drei der Suchergebnisse aus dem Jahr 2017 hat es der Bezirk Hallein geschafft. Seit den 1960er Jahren steigt die Bevölkerungszahl im Bezirk Hallein kontinuierlich an. Der Bezirk, sowie auch die Stadt Hallein, sind als Wohnort besonders beliebt. Der Tennengau wird von Bergen dominiert und gilt daher als Naturparadies bei Einheimischen sowie bei Touristen. Idyllische (Markt-) Gemeinden wie Abtenau, Kuchl, Adnet und Bad Vigaun sind nicht nur durch die Einbettung in die Natur sehr gefragt, sondern durch die Nähe zur Stadt auch für Pendler als Wohnsitz durchaus interessant. Im Tennengau wird in erster Linie nach Kaufobjekten gesucht.

Einwohneranzahl Stand 01.01.2016: 59.819

Einwohneranzhal Stand 01.01.2017: 59.568



Wohnen in Zell am See/ Pinzgau

Als Wohnort beliebt ist auch der flächenmäßig größte Salzburger Bezirk. Die Urlaubsregion Zell am See-Kaprun ist im Sommer wie auch im Winter ein Anziehungspunkt für Sportler, Naturliebhaber und Familien und ist nicht zuletzt auch deshalb ein beliebter Wohnort. Besonders gefragt sind Mietobjekte im Bezirk Zell am See.

Einwohneranzahl Pinzgau 2016: 86.445

Einwohneranzahl Pinzgau 2017: 86.923



Wohnen in Wals-Siezenheim

Wer sich für eine Wohnung in Wals-Siezenheim interessiert, der ist in erster Linie an einem Kaufobjekt interessiert. So wurde im Jahr 2017 nach Wohnungen gesucht, die in Wals-Siezenheim zum Kauf angeboten werden. Die Gemeinde liegt im Bezirk Salzburg-Umgebung / Flachgau und ist vor allem auch durch die sehr zentrale Lage beliebt. Wals-Siezenheim wird oft als Teil des Stadtgebietes Salzburg gesehen, doch eine Eingemeindung hat bisher nicht stattgefunden. Einige größere Firmen, wie u.a. Servus TV haben sich in Wals-Siezenheim und damit in der Nähe des Salzburger Flughafens niedergelassen. Auch die Nähe zur Autobahn sowie das breite Freizeitangebot wie z.B. das Casino Salzburg oder die Red Bull Arena, tragen zur Beliebtheit von Wals-Siezenheim als Wohnort bei.

Einwohneranzahl Stand 01.01.2017: 13.101

Einwohneranzahl Stand 01.01.2018: 13.119