Ist keine befristete Laufzeit des Abonnements vereinbart, gilt der Vertrag als auf unbestimmte Zeit geschlossen.Das "Salzburger Nachrichten"-Abonnement kann jederzeit nach der vereinbarten Mindestbindedauer schriftlich mit einer einmonatigen Kündigungsfrist zum Monatsletzten gekündigt werden, bzw. wenn das Abo für einen längeren Zeitraum vorausbezahlt wurde, frühestens mit Ende des bezahlten Zeitraums.Eine Kündigung muss schriftlich erfolgen und kann sowohl postalisch als auch per E-Mail an Salzburger Nachrichten, z. H. Abo-Service, Karolingerstraße 40, 5020 Salzburg oder per E-Mail an abo@sn.at eingebracht werden.