FAQs - SN-Digital

Was ist SN-Digital und welche Vorteile habe ich davon?

SN-Digital beinhaltet den unbegrenzten Zugang zu SN-Plus-Artikeln sowie verschiedenste E-Paper in der SN-APP. Ihre Vorteile im Überblick: - Die SN als E-Paper in der SN-App, schon ab 20.00 Uhr am Vorabend - Unbegrenzter Zugriff auf alle SN-Plus-Artikel auf SN.at - Unbeschränkter Zugang zum SN-Archiv - auf bis zu 5 Geräten nutzbar - „SN Plus Newsletter“ – wöchentlich exklusiv für Digital-Nutzer Sie können SN-Digital für 3 Monate um nur 0,99 Euro testen, oder um 26,90 Euro pro Monat ein SN-Digital Jahresabo abschließen. Alle Details zu SN-Digital und den gültigen Tarifen finden Sie unter sn.at/digitalabo

Was Sind SN-Plus Artikel?

Artikel, die mit „SN Plus“ [Icon] gekennzeichnet sind, stellen ausgewählte Premium-Lesestücke dar, die nur den Abonnenten vorbehalten sind. Mit Ihrem SN-Digital-Abo können Sie alle Artikel, in der SN-APP sowie auf SN.at, lesen. In der SN-App (nur Android) finden Sie unter dem Menüpunkt „SN-Plus“ [Icon] eine Sammlung aller SN-Plus Artikel.

Was ist das SN-Archiv?

Als SN-Digital Abonnent haben Sie unter sn.at/archivsn unbeschränkten Zugang zum digitalen Archiv der „Salzburger Nachrichten“. Hier finden Sie alle Ausgaben als Bildergalerie, ab 07. Juni 1945 bis heute.

Ab wann kann ich mein SN-Digital-Abo nutzen?

Mit der Aktivierung Ihres SN-Digital-Abos erhalten Sie von uns eine E-Mail mit allen Details inklusive dem geltenden Zeitraum Ihres Abos. Ab diesem Zeitpunkt können Sie sich jederzeit unter sn.at/meinprofil registrieren. Falls Sie bereits ein bestehendes Benutzerkonto haben, können Sie sich entweder unter sn.at/meinprofil oder aber auch direkt auf der Startseite von SN.at über das Symbol für das Benutzerkonto [Icon] anmelden. Sollten Sie für ein schon bestehendes Benutzerkonto das Passwort vergessen haben, können Sie dieses auf sn.at/meinprofil unter dem Punkt „Passwort vergessen“ zurücksetzen.

Wie nutze ich mein SN-Digital-Abo?

SN-Digital beinhaltet den unbegrenzten Zugang zu SN-Plus-Artikeln auf SN.at und in der SN-APP sowie zu den aktuellen E-Paper der „Salzburger Nachrichten“ und ihren Tochterfirmen. Um all diese Inhalte nutzen zu können oder Ihr Abo zu verwalten, laden Sie die App der Salzburger Nachrichten über den App Store für iOS oder den Google Play Store für Android herunter. Die für Sie passenden Links zu den Appstores finden Sie auf sn.at/snapp.

Wie/Wo kann ich mich auf SN.at bzw. in der SN-App anmelden?

Anmeldung auf SN.at: Rechts oben auf das Symbol für das Benutzerkonto klicken [Icon] und Anmeldedaten eingeben. Alternativ: Unterhalb eines geöffneten SN-Plus Artikels den blauen Text „Hier anmelden“ anklicken. Anmeldung in der SN-APP (iOS, Android): In der geöffneten App rechts unten auf das Zahnrad für die Einstellungen tippen und im Punkt ACCOUNT Anmeldedaten eingeben. Anmeldung in der SN-APP (Windows oder Mac): In der geöffneten App links oben auf das Zahnrad für die Einstellungen klicken und beim Punkt LOGIN Anmeldedaten eingeben.

Wo kann ich mein SN-Digital-Abo verwalten?

In der SN-APP für iOS oder Android können Sie unter dem Menüpunkt „Service“ [Icon] – „Aboservice“ Ihre aktiven Abos verwalten und unsere diversen Services (Urlaubsservice, Umzug, Reklamation,…) gleich digital abwickeln.