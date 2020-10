Kostenlos auf Salzburgs Pisten

SalzburgLand Tourismus und die "Salzburger Nachrichten" verlosen gemeinsam unter allen SN-Leserinnen und Lesern sechs SuperSkiCards für die Saison 2020/21.





Gewinnspiel: 6 SuperSkiCards

Gemeinsam mit SalzburgLand Tourismus verlosen die "Salzburger Nachrichten" unter allen SN-Leserinnen und Lesern sechs SuperSkiCards für die Saison 2020/2021. Sie sind noch kein SN-Abonnent? Dann testen Sie die "Salzburger Nachrichten" in Print + digital 2 Wochen kostenlos und völlig unverbindlich.

Mit der SuperSkiCard stehen Ihnen 77 Skigebiete mit insgesamt 2.750 abwechslungsreichen Pistenkilometern offen - und das vom Saisonstart im Oktober bis zum sonnigen Finale im Mai! Mit 926 modernsten Bahnen und Liften erreichen Sie rasch die Ausgangspunkte Ihres Skivergnügens und 777 Hütten und Berggasthöfe laden zu einem Einkehrschwung ein.

Corona-Bonus für SuperSkiCard Saisonkartenbesitzer aus dem Winter 2019/20

Beim Kauf der SuperSkiCard Saisonkarte 2020/21 wird jedem Wiederkäufer ein Bonus in der Höhe von max. € 45,- auf den Vorverkaufspreis angerechnet. Den Bonus erhält man an den geöffneten Verkaufsstellen der Skigebietspartner sowie online im Ticket-Shop.

Sicher ist sicher! Kaufen ohne Risiko dank Covid-19 Regelung.

Im Falle einer behördlichen Schließung der gesamten Skigebiete der SuperSkiCard-Regionen aufgrund Covid-19 werden nutzungsabhängige Rückerstattungen gewährt. Detaillierte Informationen dazu sowie zu allgemeinen Covid-19-Maßnahmen sind zu finden unter www.superskicard.com.

Konditionen

Es gelten die AGB und Abobedingungen der "Salzburger Nachrichten". In den letzten drei Monaten wurden die SN nicht im (Test-)Abo in meinem Haushalt bzw. an meine Adresse bezogen. Diese Aktion gilt nur im Inland und kann nicht auf bestehende SN-Abonnements angerechnet werden. Alle Informationen werden per Mail verschickt. Die Gewinner werden per E-Mail oder Telefon verständigt. Barablöse und Rechtsweg sind ausgeschlossen. Teilnahmeschluss: 05. November 2020. Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind Abonnenten und Bezieher eines Probeabos.

