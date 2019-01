SN-Abo + Hausbrot-Gutschein

Bestellen Sie jetzt Ihr Zeitungsabo der "Salzburger Nachrichten" und sichern Sie sich damit einen Hausbrot-Gutschein.





Genießen Sie das Wochenende mit den "Salzburger Nachrichten".

Lesen Sie jetzt die Printausgabe der "Salzburger Nachrichten" am Wochenende in Wien die ersten 6 Monate um nur 4,80 Euro pro Monat. Danach um 9,50 Euro pro Monat.

Zusätzlich erhalten Sie einen Gutschein von Hausbrot im Wert von 15,- Euro.

Hausbrot liefert Ihnen Ihr Frühstück nach Ihrer Online-Bestellung direkt nach Hause.

Infos zu Hausbrot und den Zustellgebieten unter: www.hausbrot.at

o Ja, ich lese die Printausgabe der SN am Samstag 6 Monate um 4,80 Euro pro Monat, danach um 9,50 Euro monatlich und erhalte einen 15-Euro-Wertgutschein von Hausbrot.

Nach Ablauf der vergünstigten 6 Monate jederzeit kündbar.

Konditionen

Es gelten die AGB der "Salzburger Nachrichten". In den letzten drei Monaten wurden die SN nicht im (Test-)Abo in meinem Haushalt bzw. an meine Adresse bezogen. Diese Aktion gilt nur in Wien und kann nicht auf bestehende SN-Abonnements angerechnet werden. Barablöse und Rechtsweg sind ausgeschlossen. Angebot gültig bis zum 31. Dezember 2019. Der Hausbrot-Gutschein ist ab Ausstellungsdatum 6 Monate gültig. Barablöse und Rechtsweg sind ausgeschlossen. Bei Angabe der E-Mail-Adresse werden Rechnung und weitere Informationen per E-Mail versandt.



Quelle: SN