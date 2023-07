SN-Abo zu den Salzburger Festspielen

Interviews, Nachtkritik und vieles mehr: Lesen Sie jetzt die "Salzburger Nachrichten" zwei Monate in Print und digital für 89 Euro im Festspiel-Sommer.



Ihre Begleitung im Festspiel-Sommer

Die "Salzburger Nachrichten" begleiten die Salzburger Festspiele seit jeher mit Interviews, Analysen und Hintergrundgeschichten auf ihrem Weg. Erfahren Sie auch heuer mehr zur Geschichte, zu den Spielstätten und zum Festspielprogramm mit unserem Angebot im Sommer: 2 Monate die "Salzburger Nachrichten" in Print + digital um 89 Euro.

Gerne können Sie online in bereits erschienene Artikel über die Salzburger Festspiele reinstöbern.

o Ja, ich lese die SN 2 Monate in Print und digital um 89 Euro.

Lieferungen enden automatisch.

Konditionen

Es gelten die AGB und Abobedingungen der "Salzburger Nachrichten". In den letzten drei Monaten wurden die SN nicht im Abonnement in meinem Haushalt bzw. an meine Adresse bezogen. Diese Aktion gilt nur im Inland und kann nicht auf bestehende SN-Abonnements angerechnet werden. Alle Informationen werden per Mail verschickt.