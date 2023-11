SN lesen und einen Atomic Redster Ti Ski gewinnen

Lesen Sie die "Salzburger Nachrichten" in Print und digital zwei Wochen lang kostenlos und gewinnen Sie einen Atomic Race Carver Redster Ti inkl. M12 GW Bindung.



Mit Ihrem SN-Abo einen Atomic Redster Ti Ski gewinnen

Sichern Sie sich jetzt ihr kostenloses und unverbindliches SN-Abo für zwei Wochen und mit etwas Glück gewinnen Sie einen Atomic Redster Ti inkl. M12 GW Bindung im Wert von über 500,- Euro.

Der Atomic Redster Ti ist ein spritziger, universell einsetzbarer Pistenski für Skifahrer, die Wert auf Vielseitigkeit, Speed und perfekte Carving-Performance auf der Piste legen.

Dank Multi Radius Sitecut setzt man damit schnelle Slalomschwünge ebenso präzise und souverän in den Schnee wie weite Riesentorlaufschwünge.

Sein Ti Powered Laminat sorgt für optimale Dämpfung und zugleich Agilität bei allen Schneebedingungen. Dazu kommt ein Composite-Kern, bestehend aus dem Power Woodcore für hohe Dynamik und einen Densolite Kern für geringes Gewicht und optimale Dämpfung.

Wenn es um progressives, supersportliches Skifahren auf der Piste geht, ist der Redster Ti die perfekte Wahl.

Technische Spezifikationen:

• Atomic Race Carver Redster Ti inkl. M12 GW Bindung

• Längen: 147-175 cm

• Taillierung: 119,5/70,5/103,5 mm

• Radius: 14 m (168 cm)

• Multi Radius Sitecut

• Dura Cap Sidewall

• Power Woodcore

Weitere Informationen zu Intersport Tscherne finden Sie hier:

https://www.intersport.at/tscherne

o Ja, ich lese die SN 2 Wochen kostenlos und völlig unverbindlich. Gleichzeitig nehme ich am Gewinnspiel teil.

o Ich die SN bereits abonniert und möchte gern am Gewinnspiel teilnehmen.

Lieferungen enden automatisch.

Konditionen

Es gelten die AGB und Abobedingungen der "Salzburger Nachrichten". In den letzten drei Monaten wurden die SN nicht im (Test-)Abo in meinem Haushalt bzw. an meine Adresse bezogen. Diese Aktion gilt nur im Inland und kann nicht auf bestehende SN-Abonnements angerechnet werden. Alle Informationen werden per Mail verschickt. Der bzw. die Gewinnerin wird per E-Mail oder Telefon verständigt. Barablöse und Rechtsweg sind ausgeschlossen. Teilnahmeschluss: 27. Dezember 2023. Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind Abonnent:innen und Bezieher:innen eines Probeabos.