SN lesen und Alpine Probefahrt gewinnen

Lesen Sie die "Salzburger Nachrichten" in Print und digital zwei Wochen lang kostenlos und gewinnen Sie eine Probefahrt mit der Alpine A110S in Salzburg.



Mit SN-Abo Alpine A110S Probefahrt gewinnen

Sichern Sie sich jetzt Ihr kostenloses und unverbindliches SN-Abo für zwei Wochen und mit etwas Glück gewinnen Sie eine Probefahrt mit der Alpine A110S in Salzburg* inkl. Alpine-Goodie-Bag.

Mit hoher Motorleistung und perfekter Fahrwerksabstimmung bietet die A110S ein intensives Sportwagen-Fahrgefühl. Das Fahrwerk sorgt für ultimative Fahrdynamik und Lenkpräzision, während der Motor für eine noch bessere Leistungsentfaltung optimiert ist. Überzeugen Sie sich selbst:

• in 4,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h

• 292 ch / 215 kW Motorleistung

• 260 km/h Höchstgeschwindigkeit

• On top: Alpine-Goodie-Bag inkl. Maillot Alpine F1 Team Shirt

Mehr Infos unter www.alpinecars.com.

*Die Probefahrt erfolgt in Begleitung eines Alpine Advisors und umfasst ca. eine Stunde.

o Ja, ich lese die SN 2 Wochen kostenlos und völlig unverbindlich. Gleichzeitig nehme ich am Gewinnspiel teil.

o Ich bin bereits Abonnent/in der SN und möchte gern am Gewinnspiel teilnehmen.

Lieferungen enden automatisch.

Konditionen

Es gelten die AGB und Abobedingungen der "Salzburger Nachrichten". In den letzten drei Monaten wurden die SN nicht im (Test-)Abo in meinem Haushalt bzw. an meine Adresse bezogen. Diese Aktion gilt nur im Inland und kann nicht auf bestehende SN-Abonnements angerechnet werden. Informationen werden per Mail verschickt. Die Gewinner werden per E-Mail oder Telefon verständigt. Barablöse und Rechtsweg sind ausgeschlossen. Teilnahmeschluss: 17. Oktober 2021. Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind Abonnenten und Bezieher eines Probeabos.