Barbara Balldini: "Flachgelegt"

Samstag, 02.12.2023, 19:30

Sexperimente und Sexkursionen in die Welt der Fleischeslust.

Was uns flach legt und uns platt macht punkto Beziehung, Partnerschaft und Sexualität erfahren wir im neuen Programm der Sexpertin Barbara Balldini.

Verführung und Berührung, Ausrutscher und Hoppalas und der ganz normale Wahnsinn, wenn’s um Geschlechter und Gemüter geht.

Egal, welche Experimente - ob Swingerclub, Sexparties, offene Beziehung - was da nicht alles passieren kann. Oder einfach nur - wie umgehen mit der Schwiegermutter? Und - mein Körper und ich - was tun, wenn das Bindegewebe eigene Wege geht?

Dies und viel viel mehr - Altes und Neues - erfahren sie in „FLACHGELEGT“.

Schauen, staunen, lachen, lernen! Wie immer, wenn Balldini was zu sagen hat.

Termin:

Samstag, 2. Dezember 2023, 19:30 Uhr, SN-Saal

Karolingerstraße 40, 5021 Salzburg

Eintrittskarten:

In allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen (Raiffeisenbanken, Sparkassen, Libro, Media Markt, Trafiken,...), Abendkassa

Online Infos/Karten: www.balldini.com