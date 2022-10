Barbara Balldini: „g'hörig DURCHGEKNALLT“

Sa 22.10.2022, 19:30 Uhr

Ist die Liebe noch zu retten? So DURCHGEKNALLT war sie noch nie. Im Dschungel der Möglichkeiten zwischen Tinder und Sexpuppenpuffs, Cyberbrillen und Porno, Swingerclubs und Speed-Datings – verirrt sich schon manch eine/r und findet nicht zurück. Zurück wohin? Das ist hier die Frage.

Wie`s früher war, wie`s heute ist und wo das Ganze hinführt – das erzählt uns - lustig und informativ wie immer - BARBARA BALLDINI, Österreichs aussergewöhnlichste Sexpertin, in ihrem neuen Programm „g`hörig DURCHGEKNALLT“.

Wobei der Begriff „g`hörig“ (aus dem vorarlbergerischen Sprachgebrauch) nicht nur für „anständig“, sondern auch für „richtig“ oder „ordentlich“ steht. Wie wir also heute anständig, ordentlich und richtig DURCHGEKNALLT sind, hat BALLDINI erforscht und durchleuchtet. Als Mutter von drei erwachsenen Kindern, in einer langjährigen Partnerschaft lebend, mit viel Auf und Ab und mit 20 Jahren Berufserfahrung als Sexualpädagogin weiß sie um die Irrwege der Liebe, die fleischlichen Gelüste, das ewig lockende Weib und die vielen Fragen, die uns alle irgendwann einmal beschäftigen. Sie weiß, wie Elternschaft eine Beziehung verändert, wie Tinder & Co, Facebook und Instagram, Ehen zerstören können, dass Seitensprünge mitunter dennoch nicht den Weltuntergang bedeuten und warum Alter nicht vor Liebe schützt. Warum „Josefs-Ehen“ (sexlose Ehen) funktionieren und Altersunterschiede ebenso. In Balldini`s mittlerweile siebten Aufklärungsprogramm haben die Zuschauer wie immer viel zu lachen und viel zu lernen.

Termin:

Samstag, 22. Okt. 2022, 19:30 Uhr im Saal der Salzburger Nachrichten, Karolingerstraße 40, 5021 Salzburg

Karten:

In allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen (Raiffeisenbanken, Sparkassen, Libro, Media Markt, Trafiken,...), Abendkassa

Online Infos/Karten: www.balldini.com