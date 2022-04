Bibel trifft Koran Zwei heilige Bücher – eine Wahrheit?

Donnerstag, 19.04.2022, 19:00 Uhr

Frieden und Gewalt, Frauen und Gleichberechtigung, Homosexualität und Gender, Barmherzigkeit und Kismet – was sagen Bibel und Koran zu Fragen, die uns heute bewegen. Wie wörtlich sind die „heiligen Bücher“ von Christentum und Koran zu verstehen? Warum sagt Paulus, dass die Frau in der Kirche schweigen soll? Steht es wirklich im Koran, dass Frauen ein Kopftuch tragen müssen?

Angelika Walser und Mouhanad Khorchide zeigen auf, was in Bibel und Koran historisch begründet ist – und was nicht. Ihr neues Buch „Bibel trifft Koran“ ist eine einzigartige Gegenüberstellung zu zentralen Fragen des Lebens: Wo gibt es Gemeinsamkeiten, wo sind Gegensätze?

Buchpräsentation und Diskussion mit: Angelika Walser, katholisch-theologisch Ethikerin an der Universität Salzburg, und Mouhanad Khorchide, muslimischer Theologe an der Universität Münster.

Moderation: Josef Bruckmoser

Termin: Donnerstag, 19. Mai 2022, 19:00 Uhr

SN-Saal: Um Online-Reservierung hier oder telefonische Reservierung unter Tel.: +43 662 / 8373-222 wird gebeten. Bitte beachten Sie die aktuell gültigen Covid-Zutrittsregelungen (3G-Regel und FFP2-Maske).

Livestream: Dieser Vortrag wird auch via Livestream auf www.SN.at/live übertragen. Während und nach dem Vortrag können die Zuseher der Liveübertragung Fragen an die Referentin stellen.