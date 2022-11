Gerald Knaus: „Wir und die Flüchtlinge“

Dienstag, 06.12.2022, 19:00 Uhr

Kartenreservierung hier

Das internationale System des Flüchtlingsschutzes brach in den vergangenen Jahren in sich zusammen. Zerstört Angst vor irregulärer Migration die Rechtsstaatlichkeit in Europa? Was bedeuten Gesetze und Konventionen, wenn sie systematisch gebrochen werden? Gefährdet die politische Reaktion auf Flucht und Migration unsere Demokratie?

Der Migrationsexperte Gerald Knaus zeigt in seinem Buch „Wir und die Flüchtlinge“ nicht nur auf,

wie sehr Wahrnehmung und Wirklichkeit bei den Themen Flucht und Migration auseinanderklaffen. Er beantwortet auch die Frage: Wie schaut eine überzeugende, umsetzbare Strategie humaner Kontrolle der Grenzen aus?

Moderation

Gerhard Schwischei, SN-Außenpolitik

Termin:

Dienstag, 6. Dezember 2022, 19 Uhr, SN-Saal

Karolingerstraße 40, 5021 Salzburg, Buslinie 10, Eintritt frei

