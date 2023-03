Nimm der Ohnmacht ihre Macht - das neue Buch von Melanie Wolfers

Mittwoch, 05.04.2023, 19:00 Uhr

Die Pandemie und der Ukraine-Krieg haben uns vor Augen geführt, dass etwas Unvorhergesehenes unsere Welt einfach so auf den Kopf stellen kann. Und viele erleben sich ohnmächtig angesichts von Umweltzerstörung und Ungerechtigkeit.

Doch auch im Alltag begleitet uns das Gefühl von Kontrollverlust und Hilflosigkeit: wenn eine Beziehung zerbricht, wenn wir erkranken oder auch nur im Stau stehen.

Bestsellerautorin Melanie Wolfers zeigt in ihrem neuen Ratgeber »Nimm der Ohnmacht ihre Macht« auf, wie wir besser mit Situationen umgehen können, in denen wir uns ausgeliefert fühlen. Sie beschreibt sieben Grundhaltungen, die uns helfen, der Ohnmacht ihre Macht zu nehmen und die Kraft zu entdecken, die in uns wohnt.

Die Expertin für Lebensfragen weiß – nicht zuletzt aus ihrer langjährigen Beratungsarbeit: »Wer das Erleben von Ohnmacht als einen Teil des Lebens anerkennt, wird mit dieser Realität besser umgehen können. Er wird sich nicht lähmen lassen, wenn die Ohnmacht nach ihm greift, sondern die Kraft entdecken und entfalten, die in ihm wohnt.«

Termin:

Mittwoch, 5. April 2023, 19 Uhr



SN-Saal

Karolingerstraße 40, 5021 Salzburg, Buslinie 10



Eintritt frei

Anmeldung bitte hier