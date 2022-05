Reinhard Haller: Die dunkle Leidenschaft - Wie Hass entsteht und was er mit uns macht

Donnerstag, 23.06.2022, 19:00 Uhr

Der Hass, oft auch als Gegenpol der Liebe bezeichnet, ist die destruktivste und bedrohlichste aller Emotionen des Menschen und gehört doch zur unserer psychischen Grundausstattung. Er kann sich äußern in verbalen Attacken, persönlichen oder gesellschaftlichen Konflikten, am intensivsten in Verbrechen und Krieg. Heute erreicht dieses Gefühl durch Hass im Netz, Radikalisierung der Sprache, Extremismus und Fanatismus neue Dimensionen.

Reinhard Haller, Gerichtspsychiater und Bestsellerautor, hat hunderte von Straftätern untersucht, darunter Sexualmörder, Serienkiller, Amokläufer und Terroristen. So bekam er einzigartige Einblicke in die dunkelsten Bereiche unserer Psyche.

Er ergründet in diesem Buch, wie Hass entsteht, wie er sich äußern und wie er überwunden werden kann. Dabei bezieht er neueste wissenschaftliche Erkenntnisse aus Genetik, Hirnforschung, Psychologie und Soziologie ebenso mit ein wie Beispiele aus seiner psychiatrischen Praxis.

Er geht u.a. Fragen nach wie:

Können wir alle Hass empfinden?

Wer ist für Hassbotschaften besonders anfällig?

Welchen Einfluss haben Erziehung, soziales Umfeld, Ideologien?

Wie wird Hass gesät und geschürt?



Professor Haller leuchtet jedoch nicht nur die Hintergründe der dunklen Leidenschaft aus, sondern er gibt auch Hinweise, wie wir ihre Impulse beherrschen und so verhindern können, dass sich ein Klima des Hasses ausbreitet.

Im Gespräch:

Prof. Reinhard Haller im Gespräch mit Thomas Hödlmoser (SN-Redaktion)

Termin: Donnerstag, 23.06.2022, 19:00 Uhr

SN-Saal: Um Online-Reservierung hier wird gebeten.