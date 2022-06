Wolfgang Radlegger: Geschichte – mit den Augen „der Anderen“ betrachtet

Donnerstag, 07.07.2022, 19:00 Uhr

Wir Europäer kennen Geschichte so, wie wir sie in der Schule gelernt haben: Aus der Perspektive der Gewinner, der Reichen, der „Zivilisierten“. Wolfgang Radlegger dreht in seinem neuen Buch den Spieß um – und schreibt 365 kleine Geschichten aus der Sicht der „Anderen“: In Afrika, in Asien, vor allem in Südamerika. Daraus ergibt sich ein plötzlich ein ganz anderes Bild. Berührend, teils schockierend, den Horizont erweiternd.

Im Gespräch:

Wolfgang Radlegger im Gespräch mit Christian Resch (SN-Redaktion)

SN-Saal: Online-Reservierung hier.

Live Stream auf www.SN.at/live