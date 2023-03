Dienstag, 03.10.2023, 19:00 Uhr

Das Auge: Was man gegen grauen Star und Netzhautprobleme tun kann

Kartenreservierung hier in Kürze möglich

Der graue Star, die im Alter einsetzende Trübung der Linse, ist weit verbreitet. Die Ursache dieser Erkrankung ist meist ein offenbar altersbedingt gestörtes Gleichgewicht der drei häufigsten Linsenproteine. Der Verlauf der Erkrankung gestaltet sich in den meisten Fällen schleichend: Erstes Anzeichen ist oft eine erhöhte Blendungsempfindlichkeit, dann lassen die Sehkraft und die Wahrnehmung von Kontrasten nach und die Umwelt wird zunehmend grauer wahrgenommen.

Die genauen Prozesse bei der Entstehung der Krankheit sind allerdings noch nicht vollständig aufgeklärt. Aber auch Makuladegeneration – Probleme im hinteren, zentralen Bereich der Netzhaut – und Fehlsichtigkeiten diverser Art machen vielen Österreicherinnen und Österreichern zu schaffen.

Univ.-Prof. Dr. Herbert Reitsamer ist Vorstand der Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie am Uniklinikum Salzburg. Er wird gemeinsam mit Univ.-Doz. Dr. Stefan Egger , der erster Oberarzt in der Abteilung von Reitsamer ist und dort auch die Netzhaut- sowie die Infektionsambulanz leitet, unter anderem folgende Fragen ansprechen: Wieso muss der graue Star so oft operiert werden wie keine andere Krankheit? Wie kann man dieser Krankheit vorbeugen? Und welche Rolle spielen Probleme der Netzhaut, sobald es um Augenerkrankungen geht?

Univ.-Prof. Dr. Herbert Reitsamer

Univ.-Doz. Dr. Stefan Egger

Mag. Ralf Hillebrand

Salzburger Nachrichten, Moderator

Termin:

Dienstag, 3. Oktober 2023

19 Uhr, SN-Saal

Karolingerstraße 40, 5021 Salzburg Buslinie 10

​Eintritt frei

Livestream: Dieser Vortrag wird auch via Livestream auf www.SN.at/live übertragen.

