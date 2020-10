Di 13.10.2020, 19:00 Uhr, Saal der Salzburger Nachrichten

Die Lösungsbegabung.

Gene sind nur unser Werkzeug.

​Die Nuss knacken wir selbst!

Ab heute gibt es keine Ausreden mehr: »Kreativ« ist das neue »normal«

Wie geht Gegenwart in Zeiten eines immer schneller werdenden Wandels, der digitalen Revolution, der Klimakrise oder einer globalen Virus-Pandemie? Der Mensch muss sich dafür auf eines seiner größten Potentiale besinnen – seine Lösungsbegabung.

Es liegt in der Hand jedes Einzelnen auch etwas daraus zu machen. Wir sind nicht auf unsere Gene reduzierbar. Die gleichzeitige Verfolgung gerichteter sicherer und ungerichteter flexibler Strategien für mehr und für weniger vorhersehbare Zukünfte schafft dabei den notwendigen Mut aus Sicherheit, um die alten Wege zu verlassen und steigert nachhaltig die Innovationskraft des Menschen.

Angewendet auf Bildung, Talentmanagement, Forschung, Politik und unsere Arbeitswelt können wir dadurch die Geschichte der Gegenwart neu schreiben. Vermeiden wir blauäugigen Optimismus und lassen wir uns nicht von biologisch jahrtausendealten Ängsten und Pessimismus bremsen. Trotzen wir der Mitmachkrise. Machen wir uns und unseren Kindern das Angebot Ermöglicher zu werden durch ein mutiges, kreatives und kooperatives Sich-Einbringen.



Professor Markus Hengstschläger studierte Genetik, forschte an der Yale University in den USA und ist heute Vorstand des Instituts für Medizinische Genetik an der MedUniWien. Der vielfach ausgezeichnete Wissenschaftler unterrichtet Studierende, betreibt genetische Diagnostik, ist Berater und Bestsellerautor. Er leitet den Think Tank Academia Superior, ist stellvertretender

Vorsitzender der österreichischen Bioethikkommission, war 10 Jahre lang Mitglied des Rats für Forschung und Technologieentwicklung und ist Universitätsrat der Linzer Johannes Kepler-Universität. Seine Erkenntnisse zu Biologie, Talent, Bildung und Forschung haben bereits viele Leser und Zuhörer in den Bann gezogen.



Moderation: Manfred Perterer, Salzburger Nachrichten

Termin: Dienstag, 13. Oktober 2020, 19:00 Uhr

Ort: Saal der Salzburger Nachrichten Karolingerstraße 40 5021 Salzburg

Eintritt: frei, Anmeldung dringend erforderlich, begrenztes Platzangebot

Anmeldung: Online unter www.SN.at/reservierung, tel. unter 0662 / 8373 222

Live Stream: Für alle SN-Digitalabonnenten bieten wir einen kostenlosen Live-Stream unter www.SN.at/Live an. Bestehende Digitalabonnenten können sich dort einfach anmelden, ansonsten einfach registrieren unter

http://abo.sn.at/nachrichten/abonnement/digiabo/

