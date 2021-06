Die Gemeinden stehen bei der Suche nach den besten Köpfen für ihre Dienstleistungsbereiche und ihre Verwaltung immer mehr in einem Wettbewerb nicht nur mit der Privatwirtschaft, sondern auch mit anderen öffentlichen Gebietskörperschaften.

In manchen Bereichen spitzt sich die Situation von Jahr zu Jahr zu, dazu zählt längst nicht mehr nur die Pflege, sondern auch in den Bereichen IT, Bauwesen, Kinderbetreuung, Personalverrechnung, Finanzverwaltung wird es immer schwieriger gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden.

Wer ist Veranstalter?

Kooperationspartner dieser Veranstaltung sind die „Salzburger Nachrichten“, die HYPO Salzburg und der FLGÖ, Landesgruppe Salzburg.

„Employer Branding und Recruiting – erfolgreiche Personalsuche für die Salzburger Gemeinden“

am 23. Juni 2021 von 13.00h bis 17.00h, hier im Livestream

PROGRAMM

Beginn 13:00 Uhr

Begrüßung durch Präsident Bgm. Günther Mitterer und Frau Gabriela Moretti-Prucher der HYPO Salzburg

KEYNOTE 1:

Dr. Andreas Simbrunner LL.M. MBA / Stadtamtsdirektor von Bischofshofen

zum Thema „Wie attraktiv sind die Gemeinden als Arbeitgeber?“

KEYNOTE 2:

AMS Salzburg, Frau Mag. Christa Schweinberger / Stv. Landesgeschäftsführerin AMS Salzburg

zum Thema „Der Arbeitsmarkt in Salzburg – aktuelle Trends und Herausforderungen

KEYNOTE 3:

Jürgen Undeutsch M.A.

zum Thema „Richtig inserieren, Ausschreiben, Gestalten, Titulieren (inkl. Vorlagen und Beispielen)“

KEYNOTE 4:

Andrea Starzer, Sprecherin der HRM Experts Group Salzburg

zum Thema „Employer Branding, Tipps und Tricks für die Gemeinden als Arbeitgeber“

Im Anschluss findet mit den Expertinnen und Experten ein Round Table Gespräch statt

Geplantes Ende 17:00 Uhr