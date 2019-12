Fr 07.02.20, 19:30 Uhr, Saal der Salzburger Nachrichten

Hey Bär! Weltreise auf der Spur von Walen und Grizzlys



Abendvorstellung 19:30 Uhr, Dauer ca. 120 Min.

Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie man sich richtig verhält, wenn man beim Wandern einem Bären begegnet? Ob man mit einem Krokodil schnorcheln kann? Wie es im Inneren eines Vulkans aussieht? Oder, ob man den Gesang von Buckelwalen unter Wasser hören kann?

Fragen wie diese sind die ständigen Begleiter zweier junger Abenteurer, die für ein Jahr um die Welt reisen - immer auf der Spur von wilden Tieren in ihrem Lebensraum. Mit Taucherbrille, Drohne und Bärenspray bewaffnet durchstreifen Doris Wimmer und Matthias Jungwirth (alias Bugs & Bears) aus Oberösterreich drei Kontinente. Ihre Reise führt sie auf paradiesische Pazifikinseln, entlang Australiens wilder Westküste, auf die imposanten Gletscher Alaskas, durch beeindruckende Nationalparks in Kanada und den USA, tief in die üppigen Regenwälder Zentralamerikas und in die magische Unterwasserwelt rund um den Globus.

"Hätte uns jemand im Vorhinein erzählt, welch atemberaubende Begegnungen uns erwarten würden, hätten wir das wohl nie geglaubt." In ihrer Live-Reportage berichten die zwei engagierten Filmemacher vom Gefühl, unter Wasser einer 30 Tonnen schweren Buckelwalmutter und ihrem Jungen zu begegnen. Von berührenden Momenten mit verspielten Seelöwen, unseren engsten Verwandten im Dschungel und den geschicktesten Räubern unter Wasser. Und von ihrer Aufregung bei ihrer ersten Wanderung durch Bärenrevier.

Unterwegs auf einer Reise ins Ungewisse - Moskitos im Zelt, Autopannen im Tiefschnee und Freudentränen in der Taucherbrille. Gemeinsam mit Ihnen möchten Doris und Matthias all diese Momente Revue passieren lassen, Sie mit eindrucksvollen Film- und Fotoaufnahmen auf die Reise mitnehmen und in das abenteuerliche Reich der Tiere entführen.

Termin:

Freitag, 7. Februar 2020, 19:30 Uhr

Ort:

Saal der Salzburger Nachrichten Karolingerstraße 40 5021 Salzburg

Eintritt:

Mit SN-Card pro Person: 12,- Euro (max 2 Tickets) Ohne SN-Card pro Person 15,- Euro

Trailer:

