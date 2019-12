Fr 07.02.20, 16:00 Uhr, Saal der Salzburger Nachrichten

Hey Bär! Weltreise auf der Spur von Walen und Grizzlys



Familienvorstellung, Dauer ca. 60 Min.

Hast Du dich schon einmal gefragt, wie man sich richtig verhält, wenn man beim Wandern einem Bären begegnet? Ob man mit einem Krokodil schnorcheln kann? Wie es im Inneren eines Vulkans aussieht? Oder, ob man den Gesang von Buckelwalen unter Wasser hören kann?

Fragen wie diese sind die ständigen Begleiter zweier junger Abenteurer, die für ein Jahr um die Welt reisen - immer auf der Spur von wilden Tieren in ihrem Lebensraum. Mit Taucherbrille, Drohne und Bärenspray bewaffnet durchstreifen Doris Wimmer und Matthias Jungwirth (alias Bugs & Bears) aus Oberösterreich drei Kontinente. Ihre Reise führt sie auf paradiesische Pazifikinseln, entlang Australiens wilder Westküste, auf die imposanten Gletscher Alaskas, durch beeindruckende Nationalparks in Kanada und den USA, tief in die üppigen Regenwälder Zentralamerikas und in die magische Unterwasserwelt rund um den Globus. In dem kurzweiligen, extra für junge Besucher überarbeiteten Vortrag der beiden Oberösterreicher, bekommst Du spannende Einblicke in das Leben wilder Tiere, ihre Verhaltensweisen und ihre Vorlieben.

Termin:

Freitag, 7. Februar 2020, 16:00 Uhr

Ort:

Saal der Salzburger Nachrichten Karolingerstraße 40 5021 Salzburg

Eintritt:

Eine Familienkarte (2 Erw., 2 Kids) kostet 10,- Euro an der Tageskasse

Trailer:

Quelle: SN