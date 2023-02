Franz Küberl teilt seinen Lebensschatz

Dienstag, 14.03.2023, 19:00 Uhr

Der frühere Caritas-Präsident Franz Küberl blickt in seinem neuen Buch „Zukunft muss nach Besserem schmecken“ auf sein Leben zurück und teilt seinen großen Erfahrungsschatz. In gewohnt prägnanten Worten zeigt er die Herausforderungen unserer Zeit für wie soziale Ungerechtigkeit, Spannungen zwischen den Religionen, Reformstau in der Kirche, Globalisierung und Digitalisierung. Küberl greift große Themen auf und spart nicht mit Kritik. Doch zugleich bringt er Lösungsansätze – für eine friedliche, gerechte und barmherzige Gesellschaft in Zukunft.

Moderation: Manfred Perterer, SN-Chefredakteur

Dienstag, 14. März 2023, 19 Uhr, SN-Saal

Karolingerstraße 40, 5021 Salzburg

Buslinie 10, Eintritt frei

