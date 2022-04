Verein JoJo – Aufwachsen mit einem psychisch erkrankten Elternteil

Mo. 16.05.22, 18:30 Uhr, Saal der Salzburger Nachrichten

Im Bundesland Salzburg leben 17.000 Kinder und Jugendliche mit einem psychisch erkrankten Elternteil.

Was das für das gesamte Umfeld bedeutet und wie Kinder und Jugendliche in einer psychisch belasteten Familie gesund groß werden können, diskutieren wir mit Betroffenen, Expert*innen und dem Publikum. Außerdem zeigen wir die Kurzdoku „Wir sind hier“ von Andrea Rothenburg, die einen berührenden Einblick in die Lebensrealität der Kinder bietet und Betroffenen Mut macht.

Termin: Montag, 16. Mai 2022, 18:30 Uhr

Ort: Saal der Salzburger Nachrichten Karolingerstraße 40 5021 Salzburg

Eintritt: frei, Spenden werden erbeten

Anmeldung dringend erforderlich: Online unter jojo@hpe.at oder telefonisch unter Tel.: +43 662 /88 22 52-11

Weitere Infos: www.jojo.or.at | www.gemeinsam-wachsen.at