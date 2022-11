Übergewicht braucht Aufmerksamkeit

Donnerstag, 12.01.2023, 19:00 Uhr

Allen Eltern liegt es am Herzen, dass Kinder das zu essen und trinken bekommen was ihnen schmeckt. Was aber, wenn es zu viel des Guten wird? Im Vortrag erfahren Sie, warum wir essen was wir essen und wie Eltern mit gezielten Schritten Positives für Ihre Kinder bewirken können. Darüber hinaus stellen wir Ihnen das Projekt EasyKids für Kinder und Jugendliche vor.

Univ.-Lektor Mag. Dr. Manuel Schätzer

Ernährungswissenschaftler, Bundeskoordinator des vorsorgemedizinischen Instituts SIPCAN

Mag. Karin Gmeinhart

Ernährungswissenschaftlerin, ÖGK Salzburg

Mag. Ralf Hillebrand

Salzburger Nachrichten, Moderator

Termin:

Donnerstag, 12. Jänner 2023, 19 Uhr, SN-Saal

Karolingerstraße 40, 5021 Salzburg, Buslinie 10

