„Viele Wege führen nach Rom - nicht jeder Jugendliche wird eine Lehre ohne Hindernisse schaffen. Aber das heißt nicht, dass für diese Jugendlichen ein positiver Lehrabschluss nicht zu schaffen ist.“

Mit dem seit Juli 2016 in Kraft getretenen Ausbildungspflichtgesetz wird die Verpflichtung zur Bildung oder Ausbildung von unter 18-jährigen Jugendlichen geregelt. Damit soll Jugendlichen eine Qualifikation ermöglicht werden, die die Chancen auf eine nachhaltige und umfassende Teilhabe am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben erhöht und die den Qualifizierungsanforderungen der Wirtschaft entspricht.

„Unterschiedliche Bedürfnisse benötigt unterschiedliche Lehrmodelle “

Manche Jugendliche haben mehr Zeit nötig und andere haben neue angepasste Lehrmodelle nötig, wie die verlängerte Lehre, wodurch mehr Zeit zu Verfügung steht die Lehre regulär abzuschließen oder die Teilqualifizierung, welche die Lehrlinge befähigt, Teile des Berufsbildes eines Lehrberufes qualifiziert auszuführen. Diese Art der Ausbildung hat sich im Bundesland Salzburg in Zusammenarbeit mit AMS, Wirtschaftskammer, Sozialministeriumservice, Lehrbetrieben sowie den Berufsschulen positiv entwickelt.

Wir vom Sozialministeriumservice unterstützen diese integrative Berufsausbildungen nach dem Berufsausbildungsgesetz §8b mit unserem Netzwerk beruflichen Assistenz (NEBA) durch:

Ø das Jugendcoaching, hilft Jugendliche mit persönlichen Vermittlungshindernissen bei der Abklärung beruflicher Entwicklungsmöglichkeiten.in diesem Prozess werden die Fähigkeiten und Ressourcen der Jugendlichen in einem Perspektivenplan herausgearbeitet. Damit soll gewährleistet werden, dass die Jugendlichen im richtigen Lehrberuf starten und somit ihr Potential richtig entfalten können.

Ø Der Jugendarbeitsassistenz begleitet Jugendlichen mit Assistenzbedarf (ab 15 Jahren bis 24 Jahr) bei der Findung von geeigneten Lehrplätze.

Ø die Berufsausbildungsassistenz unterstützt während der ganzen Lehrzeit sowohl die Unternehmen, die Berufsschule und die Lehrlinge, um Hindernisse zu bewältigen, damit ein Teilqualifizierung Abschlusszeugnis von der WKS oder eine reguläre Lehrabschluss erreichbar ist.

In der Zukunft würden wir uns noch eine bessere Akzeptanz der Unternehmen für die verlängerte Lehre und die Teilqualifizierung wünschen. Wichtig ist uns dabei, transparent zu machen, dass es viele verschiedene Wege gibt, um zum Erfolg zu kommen.

Für den eventuellen Mehraufwand in der Betreuung eines Auszubildenden in Teilqualifizierung bieten das AMS und auch die Wirtschaftskammer verschiedenen finanzielle Fördermöglichkeiten als Ausgleich.

„Manchmal benötigen Jugendliche mehr Zeit, mehr Aufmerksamkeit, mehr Unterstützung und mehrere Chancen, um ins Berufsleben Fuß zu fassen. Aber alle Jugendlichen sind es wert, dass wir uns bemühen, verschiedene Möglichkeiten zu eröffnen, um sie letztendlich als wichtige Fachkräfte und Mitglieder unserer Gesellschaft für die Zukunft zu gewinnen!“

