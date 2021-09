INTELLIGENZ - Wie klug sind wir wirklich?

Di 19.10.2021, 19:00 Uhr, Saal der Salzburger Nachrichten

Zum ersten Mal, seit Intelligenz im großen Stil gemessen wird, sinkt der globale IQ. Dies konnte Jakob Pietschnig, Intelligenzforscher an der Universität Wien, nachweisen. Werden wir also alle dümmer? Und was sagt der IQ überhaupt aus?

Um die PS des Hirnes ranken sich viele Ideen und Mythen. Die emotionale Intelligenz ist eine davon. Gibt es die wirklich? Ist sie messbar? Die Antwort: eher nein.

Ist jemand, der sich außerhalb der Norm verhält, automatisch hochbegabt? Auch hier die Antwort: eher nein.

Jakob Pietschnig räumt mit den Legenden rund um die Intelligenz auf und hat ein paar gute Nachrichten: Man kann Fähigkeiten trainieren, seine Leistungsfähigkeit verbessern – und zwar in jedem Lebensalter.

Und eins ist sicher: Mit diesem Buch werden wir alle klüger!

Vortragender:

Jakob Pietschnig, geboren 1982 in Wien, arbeitet an der Universität Wien. Er leitet den Arbeitsbereich für Differentielle Psychologie und Psychologische Diagnostik am Institut für Psychologie der Entwicklung und Bildung

Moderation: Thomas Hödlmoser, Salzburger Nachrichten

Termin: Dienstag, 19. Oktober 2021, 19:00 Uhr

Ort:

Saal der Salzburger Nachrichten

Karolingerstraße 40

5021 Salzburg

Anmeldung:

Anmeldung ist unbedingt erforderlich! Reservieren Sie Ihre Tickets unter

www.SN.at/shop

Livestream: Dieser Vortrag wird aufgrund der aktuellen Situation auch via Livestream auf www.SN.at/live übertragen.

Bitte beachten Sie die aktuellen Corona-Regeln!