Fr 27.11.20, 19:30 Uhr, Saal der Salzburger Nachrichten

Eintrittskarten reservieren

Gerade weil Weihnachtsfeiern aufgrund von Corona Mangelware sind, entführen Fritz Egger und Johannes Pillinger das Publikum in diesem Jahr wieder in ihr kabarettistisches Hinterzimmer der Festtagsfeierlichkeiten. Das Affront-Theater lädt mit den SN heuer zu seiner satirischen Feier mit dem vielsagenden Titel „Sternhagelvoll“ in den SN-Saal. Mit klassischen und neuen Texten sowie Weihnachtsliedern der etwas andere Art aus den Federn von Fritz Popp, Manfred Koch und Fritz Egger wird man mit viel Humor auf Weihnachten eingestimmt.

Selbstverständlich unter Einhaltung sämtlicher Schutzmaßnahmen! Aber Lachen an sich kann nie gesundheitsschädigend sein. Sprachlich und musikalisch beeindruckend, halten Fritz Egger und Johannes Pillinger der Gesellschaft ein Sammelsurium an Spiegeln vor. Wir begegnen einem Familienvater, der aufgrund von Weihnachtsfeiern zuhause den Nikolaus versäumt, einem Punschtrinker für den guten Zweck, einem Last-Minute-Geschenkekäufer, der keine Ahnung von den Wünschen seiner Frau hat und vielen mehr.

Termin:

Freitag, den 27. November 2020, 19:30 Uhr

Weitere Termine:

Freitag, den 04. Dezember 2020, 19:30 Uhr

Freitag, den 11. Dezember 2020,19:30 Uhr

Freitag, den 18. Dezember 2020, 19:30 Uhr

Ort: Saal der Salzburger Nachrichten Karolingerstraße 40 5021 Salzburg>

Eintritt: 28 Euro

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten die Karten um 25 Euro statt 28 Euro.

​Anmeldung:

Coronabedingt muss jede(r) Besucher/in einzeln angemeldet werden.

Online-Reservierungen über den Button oben, hier oder unter www.SN.at/reservierung (bitte alle Daten angeben, die Tickets sind personalisiert).

Telefonische Reservierungen unter 0662 / 8373 222 (SN-Kundenservice).

Karten und Rechnung werden per Post zugestellt.

Während der gesamten Veranstaltung und beim Einlass ist verpflichtend ein Mund-Nasenschutz zu tragen.

Quelle: SN