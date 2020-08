Karim El-Gawhary: Repression und Rebellion

Fr 18.09.20, 19:00 Uhr, Saal der Salzburger Nachrichten

REPRESSION UND REBELLION

Arabische Revolution – was nun?

mit Karim El-Gawhary



​Zwischen Autokratie und Aufbegehren: Wo steht die arabische Revolution nach 10 Jahren? In Ägypten herrscht das Militär, in Syrien ein Massenmörder, Libyen versinkt im Chaos und die Golfstaaten werden weiter autokratisch regiert. Ein scheinbar düsteres Fazit. Karim El-Gawhary schildert wie Veränderungen blockiert werden, wie der Kampf um Einfluss weitergeht. Und wie Europa die Lektion, dass arabische Autokratien Terror und Flüchtlinge produzieren, noch immer nicht gelernt hat.

Karim El-Gawhary, seit 1991 Nahost-Korrespondent für verschiedene deutschsprachige Zeitungen, seit 2004 Leiter des ORF-Nahostbüros in Kairo. Zuvor fünf Jahre als Vertreter des ARD-Rundfunkstudios in Kairo tätig. 2011 erhielt er den „Concordia Presse-Preis“, 2012 wurde er zum Auslandsjournalisten des Jahres gewählt, 2013 zum Journalist des Jahres in Österreich, 2018 erhielt er den Axel-Corti-Preis. Seine bisher erschienenen Bücher waren alle Bestseller.

Moderation: Gudrun Doringer, Salzburger Nachrichten

Termin: Freitag, 18. September 2020, 19:00 Uhr

Ort: Saal der Salzburger Nachrichten Karolingerstraße 40 5021 Salzburg

Eintritt: frei, Anmeldung dringend erforderlich, begrenztes Platzangebot

Anmeldung: Online unter www.SN.at/reservierung, tel. unter 0662 / 8373 222

Quelle: SN