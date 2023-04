Donnerstag, 04.05.2023, 19:00 Uhr

Dr. Leonhard Thun-Hohenstein

Kinder und Resilienz

Was Krisen mit unseren Kindern machen und wie wir sie davor schützen können

Leonhard Thun-Hohenstein macht die verschiedenen Krisen, an denen unsere Kinder leiden, anschaulich.

Nicht nur durch die gegenwärtigen Ereignisse wie Corona-Pandemie oder Ukrainekrieg, auch im Alltag sind unsere Kinder verstärkt Krisen ausgesetzt – mit teils verheerenden Folgen. Leonhard Thun-Hohenstein, langjähriger Leiter einer Kinder- und Jugendpsychiatrischen Klinik, beschreibt die Kindersorgen anschaulich anhand von Fallgeschichten und persönlicher Erfahrung. Vor allem aber zeigt er, wie wir unsere Kinder schützen und widerstandsfähig machen können, und warum unsere Gesellschaft ihre Belange endlich wieder stärker in den Blick nehmen muss.

Autoreninfo

Leonhard Thun-Hohenstein ist Gründer der Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Christian-Doppler-Klinik in Salzburg und war bis Januar 2021 deren Vorstand. Er zählt zu den renommiertesten Persönlichkeiten in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und zum Thema Kinderängste. Thun-Hohenstein lebt mit seiner Familie in Salzburg.

Informationen zum Buch:

Ecowing Verlag

Format: 145mm x 210 mm, ca. 240 Seiten

ISBN-13 9783711003249

​Preis: 24 EUR / 32.9 CHF (UVP) ​

Termin:

Donnerstag, 04. Mai 2023, 19:00 Uhr im Saal der Salzburger Nachrichten

Karolingerstraße 40, 5021 Salzburg, Buslinie 10

