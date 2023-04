Friedl Swoboda: UM DIE ERDE "Flucht nach Südamerika"

Mittwoch, 26.04.2023, 19:00 Uhr

UM DIE ERDE - FLUCHT NACH SÜDAMERIKA

Das Projekt UM DIE ERDE ist in die nächste Runde gegangen.

Nach 41.000 Kilometern in den äußersten Russischen Osten seit 2018 ging es 2021 ungeplant wieder 14.000 Kilometer zurück in die Heimat – zurück zum Anfang. Und schließlich im November 2022 von Salzburg aus in westlicher Richtung weiter nach Südamerika.

Der Plan, mit dem Wüstenfuchs einmal um die Erde zu fahren, wurde nicht aufgegeben, aber mit geänderten Vorzeichen stellt der Richtungswechsel nun in vielerlei Hinsicht eine Flucht nach vorne dar.

Uruguay, Argentinien und Chile stehen zuerst auf der Liste, eine Querung des Kontinents vom Atlantik bis zum Pazifik mit den Anden als Herzstück. Ein Abenteuer geht nun weiter, nicht ein Reportage mit Länder- und Geschichtsdaten steht im Mittelpunkt, sondern die Erzählung über ein weiteres Stück eines speziellen Weges, abseits des Mainstreams auf der Suche nach dem besonderen Platz und richtiger Zufriedenheit. Ob es sich tatsächlich um eine Flucht handelt sei der Interpretation überlassen, vielmehr ist es ein Wettlauf mit der Zeit im aktuellen Weltenwandel.

Ein Live-Vortrag über einen weiteren Teil eines Langzeitvorhabens mit Fokus auf persönliche Werte, Authentizität und Impulserzählungen emotionaler Erlebnisse.

Termin:

Mittwoch, 26. April 2023, 19:00 Uhr

im Saal der Salzburger Nachrichten, Karolingerstraße 40, 5021 Salzburg, Buslinie 10

Eintritt:

15,- Euro ohne SN-Card

13,- Euro mit SN-Card

Kartenreservierung unter friedl@impulsartive.at

Mehr Infos unter www.aroundtheearth.world