Mittwoch, 03.05.2023, 19:00 Uhr

Zukunftsdialog Ressourcenwende mit Vortrag: „Ist Nachhaltigkeit utopisch? Wie wir Barrieren überwinden und zukunftsfähig handeln“

Das Ressourcen Forum Austria lädt gemeinsam mit den Salzburger Nachrichten zum feierlichen Abschluss des Fünften Nationalen Ressourcenforums mit Live-Vortrag, Diskussion und get-together. Christian Berg, Honorarprofessor der TU Clausthal & Vizepräsident des Club of Rome Deutschland wird uns mit seinem Keynote-Vortrag „Ist Nachhaltigkeit utopisch? Wie wir Barrieren überwinden und zukunftsfähig handeln“ auf eine spannende Diskussion einstimmen.

BILD: PIXABAY.COM

Warum sind wir von einer nachhaltigen Entwicklung immer noch weit entfernt, obwohl wir uns als Menschheit bereits 1992 in Rio auf dieses Ziel verständigt haben? Der Vortrag geht dieser Frage nach und beleuchtet zunächst verschiedene Barrieren auf dem Weg zur Nachhaltigkeit bevor er danach fragt, wie wir ins konkrete Handeln kommen. Es werden Prinzipien nachhaltigen Handelns vorgestellt, die die Komplexität dieses Themas so reduzieren, dass konkretes Handeln unterstützt wird.

Im Anschluss an seinen spannenden Vortrag diskutieren mit ihm und Moderator Stefan Veigl Christian Holzer, Sektionschef im Klimaschutzministerium sowie Alexander Janz, Abteilungsleiter des deutschen Umweltbundesamt über die Kreislaufwirtschaft als Zukunftschance zur Überwindung der Nachhaltigkeitsbarrieren. Fragen und Anregungen aus dem Publikum sind erwünscht!

Die Veranstaltung richtet sich an Interessierte am Thema Nachhaltigkeit und ist Teil der Woche der Ressourcenwende. Diese setzt ausgehend von Salzburg ein Zeichen für ressourcenschonendes Wirtschaften und Leben und bietet Expert:innen und Interessierten an 5 Tagen zahlreiche Veranstaltungen rund um die gemeinsame Vision der Ressourcenwende. Durch inspirierende Vorträge, Vorstellungen von Vorzeigeunternehmen, Pioniergemeinden werden Betriebe, Gemeinden und Bürger:innen für eine Zukunft voller Lebensqualität und Wertschöpfung innerhalb der planetaren Grenzen motiviert. Mehr Informationen finden Sie unter www.ressourcenwende.eu

Termin:

Mittwoch, 03. Mai 2023, 19:00 Uhr

im Saal der Salzburger Nachrichten, Karolingerstraße 40, 5021 Salzburg,

Buslinie 10, Eintritt frei

Kartenreservierung und Infos unter: www.ressourcenforum.at/event/zukunftsdialog