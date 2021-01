Meine Gesundheit im Livestream

Di 02.02.21, 19:00 Uhr, Livestream

Wann sind wir wirklich zufrieden? Und wie bringen wir das unserer Psyche bei?

Vor allem in der Hochphase der Coronapandemie ging es wohl vielen so: Selbst wer Glück hatte und nicht mit existenziellen Schwierigkeiten kämpfen musste, schaffte es nur schwer, sich wirklich zufrieden zu fühlen. Zu groß war der Verzicht auf vieles, was Freude macht. Doch selbst in Zeiten, in denen es keinerlei pandemiebedingte Einschränkungen gibt, fehlt manchen ein gewisses Glücksgefühl - der Alltag wirkt schlicht öde und grau. Dr. Manfred Stelzig erklärt in seinem Vortrag, worauf Unzufriedenheit oft zurückzuführen ist. Und er gibt Tipps, wie man sich mit einfachen Übungen glücklicher machen kann.

Termin: Dienstag, 2. Februar 2021, 19:00 Uhr

Zu sehen unter SN.at/live

Alle Infos zur Vortragsreihe MEINE GESUNDHEIT

