Salzburger Herztag: Wie man sein Herz fit hält

Mittwoch, 11.10.2023, 19:00 Uhr

Herz-Kreislauf-Erkrankungen waren selbst 2021, also mitten in einer Pandemie, die mit Abstand häufigste Todesursache in Österreich. Grob ein Drittel aller Sterbefälle hierzulande ist auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückzuführen. Jedoch: Die Sterblichkeitsrate bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist seit Mitte der 1990er-Jahre um rund 60 Prozent gesunken. Und das ist neben einer Reihe weiterer Faktoren auch das Verdienst von Initiativen – etwa dem Österreichischen Herzverband.

Mit mehr als 10.000 Mitgliedern ist der Herzverband eine der größten Patienten-Selbsthilfeorganisationen Österreichs. Ziel des Verbandes ist es, „Herzerkrankungen vorzubeugen und Erkrankten zu helfen, mit ihrer Krankheit eine hohe Lebensqualität zu erlangen“. Ebendas soll auch im Mittelpunkt einer neuen Auflage des Salzburger Herztages stehen: Im Zuge von mehreren Vorträgen und anschließenden Fragerunden soll breit zu Herzerkrankungen informiert und stärkeres Bewusstsein geschaffen werden.

Die Referentinnen und Referenten, eingeladen vom Salzburger Arm des Herzverbandes, werden im Laufe des Jahres bekannt gegeben. Ein Vortragender ist jedenfalls Hubert Wallner, Direktor des Interdisziplinären Gefäßzentrums am Kardinal Schwarzenberg Klinikum in Schwarzach und zugleich Präsident des Salzburger Herzverbandes.

Termin:

Mittwoch, 11. Oktober 2023

19 Uhr, SN-Saal

Karolingerstraße 40, 5021 Salzburg Buslinie 10

​Eintritt frei

Livestream: Dieser Vortrag wird auch via Livestream auf www.SN.at/live übertragen.

Kartenreservierung hier in Kürze möglich