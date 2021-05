Meine Gesundheit Thema "Darm" - 5. Oktober

Di 05.09.21, 19:00 Uhr

Wieso uns der Darm derart reizen kann - und wie man ihm Gutes tun kann

Es ist mittlerweile eine der häufigsten gesundheitlichen Beschwerden - vor allem in der westlichen Welt: Millionen Menschen plagen Darmprobleme. Allein von einem Reizdarmsyndrom, also im Grunde all jenen Darmbeschwerden, die nicht einer konkreten Krankheit zugeordnet werden können, sind zehn bis 15 Prozent der Bürger betroffen. Ebenso Infektionen, chronisch-entzündliche Erkrankungen oder Dickdarmkrebs können auftreten. Der Experte Andrej Wagner erläutert, wieso uns der Darm derart reizen kann. Und er zeigt auf, was wir dagegen machen können.

Vortragender: Dr. Andrej Wagner

Termin: Dienstag, 5. Oktober 2021, 19:00 Uhr

Ort: sn.at/live

