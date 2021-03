Meine Gesundheit Thema "Hören" - 8. Juni

Di 08.06.21, 19:00 Uhr

Was tun, wenn man immer schlechter hört?

Das Hörvermögen des Menschen ist im täglichen Umgang unser wesentlicher Rezeptor in der Kommunikation. Dementsprechend ist das Verstehen von Sprache in schwieriger Umgebung mit Hintergrundgeräuschen und ablenkenden Geräuschen das wesentliche Kriterium für gutes Gehör. Auch wenn viele Schwerhörige meinen, es liege an der Umwelt oder den Sprechern, die undeutlich sprechen, ist das doch das typische Frühsymptom einer Schwerhörigkeit. Dann sollte man zum HNO-Arzt gehen, der eventuelle Hörschäden genau diagnostizieren kann und gegebenenfalls einen Hörgeräteakustiker miteinbindet. Hörminderungen können mit maßgeschneiderten Therapien gut kompensiert werden. Eine möglichst frühe Versorgung ist anzustreben.

Vortragender: Univ.-Prof. Dr. Gerd Rasp

Termin: Dienstag, 8. Juni 2021, 19:00 Uhr

An dieser Stelle wird noch bekanntgeben, ob es nur einen Livestream gibt oder ob Anmeldungen/Reservierungen möglich sind.

Alle Infos zur Vortragsreihe MEINE GESUNDHEIT finden Sie hier.