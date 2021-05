Meine Gesundheit Thema "Kraft der Natur" - 9.11.

Di 09.11.21, 19:00 Uhr

Wie uns die Kraft der Natur über den Winter bringen kann

Dass Pflanzen gesundheitsfördernd sein können, steht selbst für den kritischsten Mediziner außer Frage. Dennoch kämpft die Phytotherapie, die Pflanzenheilkunde, seit jeher damit, vollends anerkannt zu werden. "Der Stellenwert wird unterschätzt", sagt Christine Reiler-Flasch. Und sie ergänzt: "Vielleicht liegt es daran, dass all das, was nichts kostet, einfach nichts wert sein darf." Reiler-Flasch beschäftigt sich seit Jahren mit Pflanzenheilkunde. Die Wahlpongauerin, die im ORF die Sendung "Bewusst gesund" moderiert, hat nach ihrer Ausbildung als Allgemeinmedizinerin noch jene für Phytotherapie abgeschlossen. Christine Reiler-Flasch schlägt in ihrem Vortrag den Bogen zwischen moderner Schulmedizin und Phytotherapie und macht uns fit für den Winter. Denn: "Die Kunst ist, aus beiden Ansätzen das passende Heilmittel zu finden."

Vortragende: Dr. Christine Reiler-Flasch

Termin: Dienstag, 9. November 2021, 19:00 Uhr

Ort: sn.at/live

